Френският пилот Себастиен Ожие спечели Рали Чили и излезе начело в класирането три кръга преди края на сезона

Опитният френски пилот Себастиен Ожие с Тойота спечели Рали Чили, като даде най-добро време в трите състезателни дни - 2:55.42.1 часа.

Осемкратният световен шампион изпревари в подреждането британския пилот на Тойота Елфин Еванс със само 11 секунди.

На трето място в Чили остана друг французин - Адриен Фурмо с Хюндай, който изостана с 46,5 секунди от Ожие. Той водеше почти до края на състезанието, но в крайна сметка остана трети.

В челната петица влязоха още белгиецът Тиери Нювил (Хюндай) и финландецът Сами Паяри с Тойота. Шести остана другият финландец Кале Рованперя, който също е с Тойота.

В генералното класирането Себастиен Ожие вече излезе на първо място с 224 точки, което е забележително постижение, при условие, че той не кара през целия сезон. Французинът води с две точки на Елфин Еванс, който е с 222, а трети е Кале Рованперя с 203. Следват естонецът От Тенак със 181 и белгиецът Тиери Нювил - 166.

При класирането на конструкторите авансът на Тойота пред Хюндай е голям - 572 точки срещу 447. Тимът постигна десета победа през сезона и е много близо до пета поредна титла.

Сведващият кръг е Рали Централна Европа, което ще се проведе между 16 и 19 октомври. То е разирано в Пасау, като включва различни етапи на асфалт между Германия, Австрия и Чехия.