Мбапе: „Без съотборниците ми нямаше да мога да покажа най-добрите си качества, чувствам се много комфортно в Реал“

Боян Денчев
снимка: АР, Miguel Oses
Мадрид,  
14.09.2025 09:42
 (БТА)

Нападателят на Реал Мадрид Килиан Мбапе говори след визитата срещу Реал Сосиедад (2:1) в 4-ия кръг на испанското първенство.

„Знаехме, че това ще бъде труден мач и тест за това на какво ниво сме на този етап от сезона. Започнахме мача много добре, след което получихме червен картон, което промени малко ситуацията, но издържахме. Връщаме се в Мадрид с три точки и първо място в таблицата“, цитира Мбапе пресслужбата на Реал.

Футболистът коментира и гола и асистенцията си в този мач: „Важно е за мен винаги да бъда полезен на отбора. Опитвам се да дам най-доброто от себе си за клуба и феновете. Сега вкарах по типичния си начин, но без съотборниците ми нямаше да мога да покажа най-добрите си качества. Чувствам се много комфортно в този отбор“.

Реал Мадрид води в класирането на Ла Лига с 12 точки.

/БД/

