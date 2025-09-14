Сдружение „Ангели на пътя“ проведе открит урок по пътна безопастност в старозагорския парк „Артилерийски“

Сдружение „Ангели на пътя“ проведе открит урок по пътна безопасност в старозагорския парк „Артилерийски“. Инициативата е част от националната инициатива „Предай нататък“ и в днешния ден се организира в четири града на България.

Такива уроци се провеждат вече за трета година със съдействието на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, Сектор „Пътна полиция“, Български Червен кръст и Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, обясни пред БТА Антония Терзиева от Сдружение „Ангели на пътя“. Тя допълни, че в днешния ден подобни уроци се провеждат още в София, Пловдив и Варна, а идеята на инициативата е младите хора да се научат, че шофирането е отговорност както към тях самите, така и към всички останали.

„Нашето сдружение се състои от хора, загубили най-вече децата си или свои близки в пътнотранспортни произшествия. Виждаме, че всеки ден млади хора загиват по пътищата на страната, най-често от други млади хора, които са употребили алкохол или наркотици“, посочи Антония Терзиева и допълни, че участниците в открития урок ще имат възможност да се запознаят с промените в Закона за движение по пътищата, а чрез игри най-малките да подобрят своите знания за пътя като място, на което всички сме всекидневно.

Освен съвети за пътна безопасност, децата, които се включиха в днешната инициатива, получиха специални подаръци от „Ангели на пътя“ и имаха възможност да разгледат отблизо пожарна и полицейска кола.