Ива Кръстева
Президентът на БФ Бокс Красимир Инински проведе серия от работни срещи по време на Световното първенство в Ливърпул
Красимир Инински (в дясно) и Олександър Усик, снимка: БФ Бокс
Ливърпул,  
14.09.2025 11:14
 (БТА)

Световното първенство по бокс в Ливърпул завърши за българските национали, но продължава с пълна сила за президента на Българска федерация бокс Красимир Инински. Освен възможността да подкрепи Радослав Росенов и Рами Киуан в техните финални мачове, той проведе и редица работни срещи с ръководството на World boxing, организацията одобрена от МОК. 

Заедно с президента на организацията Борис ван дер Ворст те обсъдиха развитието на бокса на национално, континентално и световно ниво, както и възможността за съвместни бъдещи проекти и домакинства. Екипът на БФ Бокс се утвърди като професионалист в организирането на престижни международни състезания от най-висок ранг и е готов да продължи да заема значима роля в тази посока. Освен с президента на World boxing Инински изгледа битките на Рами Киуан и Радослав Росенов рамо до рамо и с настоящия абсолютен световен шампион в тежка категория от професионалния ринг - Олександър Усик, съобщават от българската федерация. 

Утре президентът на БФ Бокс и националните отбори за мъже и жени се завръщат в България. Те ще кацнат на летище "Васил Левски" в София в 20:25 часа с полет през Истанбул.

Българските боксьори записаха изключително успешно Световно първенство. В Ливърпул те спечелиха сребърен медал, в лицето на Рами Киуан (75 кг), и бронз чрез Радослав Росенов (60 кг). 

/ИК/

