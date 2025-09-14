Подробно търсене

Георги Колев стана абсолютен шампион на турнир по бодибилдинг в Созопол

Боян Денчев
Георги Колев (в средата), снимка: Личен архив
София,  
14.09.2025 11:24
Георги Колев стана абсолютен шампион на турнира по бодибилдинг в Созопол  "Muscle cup Bulgaria".

Колев е състезател в категория до 90 килограма от СК Тримонциум Пловдив.

Първият в историята турнир по бодибилдинг в Созопол, беше открит лично от кмета na grada Тихомир Янакиев.

Участие взеха над 100 състезатели в 20 razli`ni категории. Отделните дисциплини включваха бодибилдинг, мъжка физика, класическа физика мъже, бикини жени, уелнес жени, фитмодел жени, девойки и младежи.

Специалната награда за принос към спорта получи местната легенда в бодибилдинга Иван Милков-Киборга.

