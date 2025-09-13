Приключи протестът срещу правителството в София, организиран от "Възраждане"

Приключи протестът срещу правителството в София, организиран от партия "Възраждане".

Недоволните от управлението и от предстоящото въвеждане на еврото преминаха в шествие, тръгвайки от сградата на Българската народна банка, където се събраха този следобед, по бул. "Цар Освободител", през Орлов мост, покрай Националния стадион "Васил Левски", по ул. "Граф Игнатиев", където спряха за малко, за да изпеят куплет от националния химн.

След това шествието продължи покрай сградата на Съдебната палата. С викове "Оставка" и "Искаме си лева" протестиращите преминаха през т.нар. триъгълник на властта. Протестът завърши отново пред сградата на БНБ.

"България е тук, България е жива и ние ще се борим до победа", обърна се лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов към събралите се пред централната банка, преди началото на шествието. Той цитира поговорката "който гроб копае другиму, сам пада в него". Тези дни падна френското правителство, еврозоната потъва, посочи Костадинов. Ние сме свободен народ, имаме независимост, свобода и, ако трябва, ще умрем за нея, заяви лидерът на "Възраждане". Той обвини управляващите, че работят срещу народа си и срещу бъдещето на децата ни.

Ще падне целият този античовешки ред, който иска да превърне не само нашата страна, но и нашия континент, в една кървава жертва на олтара на войната. Докато ни има нас, ще се борим, заяви Костадин Костадинов.

Сред ораторите на протеста беше и евродепутатът от "Възраждане" Петър Волгин. Вие показвате, че в България е жив духът на свободата, защото ние всички, които сме тук, искаме България да бъде свободна и решенията, които се вземат за нашето бъдеще, да ги вземаме ние, а не в Брюксел или във Вашингтон, обърна се той към протестиращите. Според него има смисъл да се протестира, за да се покаже и на Брюксел, и на други столици, че в България е жив духът на съпротивата и ние ще се съпротивляваме на това, което правят.

"Призовавам правителство с 12% доверие да напусне тази сграда, ако не – ние ще ги накараме", заяви Недялко Недялков, който е сред организаторите.

Протестът и шествието преминаха без инциденти, самите организатори изведоха от площада един от присъстващите, който по думите им, се е опитвал да буйства.

Протести със същите искания днес имаше и във Варна, Велико Търново, Плевен, Русе, Шумен.