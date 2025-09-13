Подробно търсене

"Липсваше ни концентрация, приехме играта пред нашата врата", обясни причините за загубата от ЦСКА треньорът на Септември

Атанас Василев
"Липсваше ни концентрация, приехме играта пред нашата врата", обясни причините за загубата от ЦСКА треньорът на Септември
"Липсваше ни концентрация, приехме играта пред нашата врата", обясни причините за загубата от ЦСКА треньорът на Септември
На снимката: треньорът на Септември - Стамен Белчев.Снимка: Благой Кирилов/БТА (КН)
София,  
13.09.2025 22:38
 (БТА)

Старши треньорът на Септември (Сф) Стамен Белчев обясни, че липсата на концентрация и приемането на играта в собствената половина са основните причини за пропуснатата възможност да си тръгнат поне с точка от дербито с ЦСКА. "Армейците" стигнаха до успеха с 3:1 с късни голове след изтичавето на редовните 90 минути.
"Липсата на концентрация и това, че приехме играта до нашето наказателно поле. Така и стана вторият гол. Доволен съм от себераздаването, но нашите възможности са по-големи. Просто трябваше да сме по-търпеливи в някои моменти и определени ситуации да ги изиграем с повече самочувствие", започна Белчев.
"Имахме стратегия за мача, но тя се обърка от ранния гол. Но основното е, че не задържахме топката. Ако имахме по-добър контрол върху топката, щяхме да имаме и повече ситуации за гол. През второто полувреме след 15-ата му минута трябваше да излезем по-напред. Да, изравнихме, но великолепното изпълнение на Петко Панайотов от фаул ни лиши от точка".
А на какво се дължат грешките? "В голяма част от мача видях подобрение в играта ни, така че гледаме напред. Ние трябва да си направим нашите изводи и анализ на мача. Има и грешки при головете и ще анализираме поведението на отбора в тези ситуации".
"Благодаря на феновете на ЦСКА за аплодисментите, но за мене е мач като мач. Дали играем с ЦСКА или друг отбор, подготвяме се с една и съща енергия и отдаденост. Аз съм професионалист и в момента защитават интересите на Септември", завърши Белчев.

/АВ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 00:01 на 14.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация