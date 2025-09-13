"Липсваше ни концентрация, приехме играта пред нашата врата", обясни причините за загубата от ЦСКА треньорът на Септември

Старши треньорът на Септември (Сф) Стамен Белчев обясни, че липсата на концентрация и приемането на играта в собствената половина са основните причини за пропуснатата възможност да си тръгнат поне с точка от дербито с ЦСКА. "Армейците" стигнаха до успеха с 3:1 с късни голове след изтичавето на редовните 90 минути.

"Липсата на концентрация и това, че приехме играта до нашето наказателно поле. Така и стана вторият гол. Доволен съм от себераздаването, но нашите възможности са по-големи. Просто трябваше да сме по-търпеливи в някои моменти и определени ситуации да ги изиграем с повече самочувствие", започна Белчев.

"Имахме стратегия за мача, но тя се обърка от ранния гол. Но основното е, че не задържахме топката. Ако имахме по-добър контрол върху топката, щяхме да имаме и повече ситуации за гол. През второто полувреме след 15-ата му минута трябваше да излезем по-напред. Да, изравнихме, но великолепното изпълнение на Петко Панайотов от фаул ни лиши от точка".

А на какво се дължат грешките? "В голяма част от мача видях подобрение в играта ни, така че гледаме напред. Ние трябва да си направим нашите изводи и анализ на мача. Има и грешки при головете и ще анализираме поведението на отбора в тези ситуации".

"Благодаря на феновете на ЦСКА за аплодисментите, но за мене е мач като мач. Дали играем с ЦСКА или друг отбор, подготвяме се с една и съща енергия и отдаденост. Аз съм професионалист и в момента защитават интересите на Септември", завърши Белчев.