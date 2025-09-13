С късни голове на резервите Панайотов и Брахими ЦСКА надделя над Септември и постигна първа победа през сезона в първенството

Първенство на България по футбол, среща от 8-ия кръг на efbet Лига:

ЦСКА (София) - Септември (Сф) 3:1 (1:0)

Голмайстори: 1:0 Лумбард Делова 12, 1:1 Бертран Фурие 84, 2:1 Петко Панайотов 90+5, 3:1 Мохамед Брахими 90+8

жълти картони: Давид Пастор, Улаус Скаршем, Петко Панайотов, Мохамед Брахими, Фьодор Лапоухов, Мохамед Брахими (ЦСКА), Кубрат Йонашчъ, Виктор Очаи, Клери Сербер, Бертран Фурие (Септември)

Главен съдия: Мартин Марков (София)

Помощници: Георги Тодоров (София), Станимир Трифонов (Сливен)

ВАР-съдия: Валентин Железов (Бургас)

Национален стадион "Васил Левски": 3000 зрители

Състави:

ЦСКА (Сф): Фьодор Лапоухов, Иван Турицов, Адриан Лапеня, Давид Пастор (87 - Иван Тасев), Лумбард Делова, Анжело Мартино, Улаус Скаршем (87 - Мохамед Брахими), Бруно Жордао, Дейвид Сегер (87 - Петко Панайотов), Кевин Додай (63 Илиан Илиев-младши), Леандро Годой (62 - Йоанис Питас)

Септември (Сф): Янко Георгиев, Себастиан Гардинър, Мартин Христов, Кубрат Йонашчъ, Георги Върбанов (64 Николас Фонтен), Виктор Очаи (77 - Йоан Бауренски), Стоян Стоичков (77 - Али Аруна), Мойсес Пара (88 - Захари Атанасов), Галин Иванов (64 - Фаис Матоар), Клери Сербер, Бертран Фурие

ЦСКА (Сф) постигна първа победа през настоящия сезон в Първа футболна лига, като тя дойде много трудно в 8-ия кръг - 3:1 над Септември (Сф) на Националния стадион "Васил Левски".

"Армейците" стигнаха до успеха с головете на Петко Панайотов и Мохамед Брахими, които паднаха в добавеното време на мача. Иначе ранен гол на Лумбард Делова, който вкара зад централната линия, даде аванс на тима. Септември изравни в 83-ата минута чрез Бертран Фурие, но двата късни гола осигуриха първия успех на тима на Душан Керкез. Вече със 7 точки те се изкачиха на 10-о място в класирането, а септемврийци са 12-и с 6.

Двата отбора, намиращи се в зоната на изпадащите, започнаха двуостро, като за първите 10 минути имаше две атаки за ЦСКА и една за Септември. В едната дори Леандро Годой вкара топката във вратата на Септември, но засадата беше прекалено голяма. В 12-ата минута обаче ЦСКА откри резултата по доста куриозен начин. Централният защитник Лумбард Делова изрита дълга топка, дълбоко от своето поле. Кълбото прелетя над излезлия вратар Янко Георгиев, който се опита да се върне и да спре изстрела, но единствено падна с топката във вратата. За "армейците" това е втори пореден подобен гол след този на Джеймс Ето'o срещу Славия, но тогава мачът остана нерешен.

В 19-ата минута Кевин Додай беше изведен на чиста позиция на 12 метра от голлинията и можеше да се разпише, но изпрати топката в аут. 10 минути по-късно обаче септемврийци стигнаха до гол, след като Галин Иванов подаде пас на Бертран Фурие, а нападателят прати топката в мрежата. Съдията Мартин Марков обаче беше спрян от хората в стаята за видеопомощ (ВАР), които го изпратиха да види цялата ситуация на монитора до терена. Там му беше представен кадъра, че Фурие извършва нарушение при отнемането на топката от Адриан Лапеня и реферът отмени гола.

В началото на второто полувреме септемврийци опитаха да атакуват, Клери Сербер намери Бертран Фурие, но ударът му мина край гредата. ЦСКА отговори с далечен удар на Жордао, който не беше проблем за вратаря. В 75-ата минута пояливият се като смяна Йоанис Питас се размина с много красив гол, като овладя пас от Скаршем с гръб към вратата и стреля моментално от въздуха, но беше неточен.

В 84-ата минута обаче Септември изравни с петото попадение на Бертран Фурие през сезона. Мартин Христов прати топката в горната греда, засичайки центриране от ляво от фаул, а защитата на ЦСКА не се ориентира. Фурие овладя топката, нагласи си я и с обръщането я прати в горния ляв ъгъл на вратата. Капитанът Лапеня беше на голлинията, за да подсигури излезлия вратар Лапоухов, но се оказа много нисък, за да я спре с глава.

В 86-ата минута ЦСКА можеше да си върне преднината, но Лапеня пропусна от 2 метра да вкара. Иван Тасев посрещна от воле центриране от ъглов удар, вратарят Георгиев спаси с мъка. Топката обаче отиде у Лапеня, който не успя да преодолее опитния страж.

Късметът се усмихна на армейците в последната от петте добавени минути. Бруно Жордао спечели фаул, а изпълнението на Петко Панайотов не остави шанс на вратаря Янко Георгиев, влизайки буквално до дясната греда.

Веднага след изпълнението на началния удар играчите на Септември се втурнаха към вратата на ЦСКА, но домакините направиха контраатака, при която Брахими беше изведен на чиста позиция. Йоан Бауренски не успя да го настигне и крилото прати топката за трети път във вратата на Септември.