Михаил Георгиев ще се бори на репешажите на Световното първенство по борба, Хубулов отпадна

Атанас Василев
Българският национал Михаил Георгиев (червено трико) в схватка на Европейското първенство по борба през април в Словакия / Снимка: Ивайло Георгиев, БТА.
Загреб,  
13.09.2025 22:48
 (БТА)

Михаил Георгиев ще се бори на репешажите на световното първенство в Загреб (Хърватия), след като отстранилият го молдовски борец Толга Очир стигна стигна до мача за титлата.

На старта българинът победи Михаел Дейвид Зале (Канада) с технически туш 10:0 при 70-килограмовите, а след това загуби с туш от бъдещия финалист Толга Очир (Монголия). 

В пресявките в неделния ден Георгиев трябва да вземе две победи, за да стигне до битка за бронза срещу световния шампион от 2024-а Нуркоза Кайпанов (Казахстан). Първият му съперник е молдовецът Василе Дякон, бронзов медалист от рейтинговите турнири в Загреб и в Тирана тази година. А след това го очаква грузинецът Акаки Кемертелидзе, трети в Европа тази година и пети в света през 2024-а.

В тежка категория Ален Хубулов започва с атрактивна победа срещу Алишер Йергали (Казахстан) - 10:6, но след това бе спрян от Владислав Байцаев (Унгария) с 2:4. Съперникът му загуби в следващия кръг и Ален не успя да продължи в репешажите за бронза. 

В неделния ден стартират други трима наши представители в свободния стил. При най-леките до 57 кг Ивайло Тисов започва с японеца Рин Сакамото. Съперникът му е пети на азиатското първенство тази година и шампион на страната си през миналата. В категория до 74 кг Рамазан Рамазанов очаква победителя от двубоя между канадец и италианец. При 92-килограмовите Ахмед Батаев излиза срещу беларусина Ярослау Ядкуски, който се състезава под флага на UWW. В четвъртата категория в неделния ден – до 79 кг, няма българско участие.

Схватките започват от 11.30 часа и се излъчват в сайта на световната федерация UWW.

/АВ/

