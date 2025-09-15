Ахмед Магамаев продължава на репешаж на Световното първенство по борба, Микяй Наим отпадна

Българският национал Ахмед Магамаев продължава на репешажите на Световното първенство по борба в Загреб (Хърватия).

Магамаев стартира с успех със 7:3 срещу украинеца Раду Лефтер в категория до 97 килограма на свободния стил, но на осминафиналите националът загуби от бъдещия финалист Амирали Хамид Азарпира (Иран) с 3:6.

Азарпира, който е трети от Олимпиадата в Париж, продължи с победите, като на полуфинала се наложи с 5:2 над големия фаворит в категорията Ахмед Тажудинов (Бахрейн) - златен олимпийски медалист от Игрите във френската столица.

Така за световната титла Амирали Азарпира ще излезе срещу американеца Кайл Снайдер, който не срещна проблеми на полуфиналите срещу японеца Араш Йошида си го преодоля с 9:1. Снайдер е олимпийски шампион от Рио 2016 и трикратен номер 1 в света.

Сега Ахмед Магамаев се нуждае от две победи в репешажите, за да стигне до сблъсък за бронза срещу Тажудинов.

За началото го очаква монголецът Ганхуад Ганбаатар, втори на рейтинговия турнир Монголия Оупън. При успех българският национал ще спори с индиеца Вики Вики, шампион на Азия до 23 години.

Другият представител на България днес Микяй Наим (65) претърпя поражение на старта след оспорвана битка с украинеца Андрий Биличук - 8:9. Впоследствие Биличук загуби на четвъртфиналите и българското участие приключи.

Във вторник на тепиха в Загреб в надпреварата при жените ще излезе Ванеса Георгиева. Нейна първа съперничка в категория до 76 килограма ще бъде рускинята Кристина Шумова, която се състезава под флага на Международната федерация.

Срещите започват от 11:30 часа българско време.