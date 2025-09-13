Навлизането на дронове във въздушното пространство на натовска държава е демонстрация на неприятелско отношение, коментира външният министър Георг Георгиев

Това, което наблюдавахме – 19 безпилотни апарата да навлязат толкова дълбоко в чуждо въздушно пространство на една натовска държава, е явна провокация, коментира в ефира на Нова нюз министърът на външните работи Георг Георгиев в отговор на въпрос за дроновете, навлезли в полското въздушно пространство.

Дали нещо са се опитвали да тестват, дали да извършат наблюдателна мисия или друго, но във всеки случай това е една демонстрация на неприятелско отношение, която смятам, че и алиансът адресира правилно, и Европейският съюз, а и в нито един случай не си представям, че полските власти, без да имат достатъчно данни, ще прибягнат до тази тази мярка да активират чл. 4 (от Северноатлантическия договор – бел. ред.), подчерта Георгиев. По думите му, Черноморският регион е граничен с войната и алиансът взима мерки чрез засилване противодействието на подобни провокации. Според министъра няма основания за активиране на чл. 5, както и за подобни изказвания, че чл. 4 е подготовка за чл. 5. Разбира се, съюзниците сме в непрестанна комуникация помежду си, защото с държава като Русия, която е поставила провокацията и военната сила на един абсолютен пиедестал в действията си, следва да се реагира и да се наблюдава много стриктно, каза Георг Георгиев.

Никога не е стояло като тема изпращането на наши войски в Украйна, заяви външният министър. Най-важното условие е постигането на траен мир, това е гаранция за каквото и да е присъствие в Украйна, искам да разсея спекулациите, че България ще направи нещо, което е в разрез с решенията на Народното събрание или със своите интереси като суверенна държава, изтъкна българският първи дипломат. Според него има много рискове, когато се сблъскваме с един такъв агресивен съсед, но и в света противоборствата са се засилили било под формата на икономически сблъсъци или военни конфликти. Ако искаме надеждно бъдеще, в момента трябва да положим тези единни усилия, за да отразим в бъдеще всяка една възможност агресията да се насочи към нас, посочи министърът.

Изключително ни тревожи хуманитарната ситуацията в Газа, многократно сме призовавали както за деескалация на напрежението, така и за незабавно освобождаване на заложници с ясна отправна точка как започна всичко – чрез терора на Хамас от 7 октомври 2023 г., коментира темата Георгиев. Той припомни, че още през 1988 г. България е признала държавата Палестина. За нас принципът на две държави оттогава е валиден, изтъкна той.

Усилията, които България полага систематично, затваряне на голяма част от техническите изисквания, стратегическият диалог и близостта до изискването за 3% откази, като тази година те са 6,2%, дават основание да се смята че американските визи за българи ще паднат до края на мандата на това правителство, коментира също външният министър.

Със сигурност външният министър няма да одобри присъствието на вицепремиер, но външният министър не би могъл да коментира присъствието на партиен лидер – така Георгиев отговори на въпрос за визитата в Китай на председателя на БСП Атанас Зафиров и има ли напрежение в управляващата коалиция по този повод.

Във връзка с исканата оставка на вътрешния министър Даниел Митов заради случая в Русе, Георг Георгиев коментира, че силно смущаващ е фактът, че му се иска оставката, защото е защитил един служител на реда.

Коалицията е изключително стабилна, функционира добре, държавата е стабилна, каза министър Георг Георгиев.