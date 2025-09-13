Баскетболният Спартак Плевен и румънският Крайова ще определят носителя на купа „Плевен“

Домакинът Спартак Плевен и румънският Крайова ще определят носителя на купа „Плевен“ след като двата отбора спечелиха днес срещите си от предсезонния баскетболен турнир, който се играе в плевенската зала „Балканстрой“.

На мачовете присъстват и президентът на Българската федерация по баскетбол Георги Глушков и изпълнителният директор Филип Виденов.

В първия мач за деня един срещу друг излязоха отборите на Берое Стара Загора и Крайова. Победата извоюваха румънците с резултат 81:76 (20:30, 21:19, 14:15, 26:12). Най-резултатен в този мач беше Дариъс Куинсбери от Берое с 19 точки. Съотборникът му Милен Захариев, който през миналата година се състезава за плевенчани и Деандре Дишман от Крайова завършиха с по 16 отбелязани точки.

В късния мач домакините от Спартак срещнаха новака в предстоящото първенство Ботев 2012 Враца. Мачът завърши при резултат (21:23, 20:17, 27:18, 15:11)

Първият кош в мача беше за Спартак. Отбеляза го Виктор Гергов след атака през центъра. Следващата точка беше отново за плевенчани след наказателен удар, но баскетболистите от Враца с далечна стрелба изравниха за 3:3. След грешка на домакините, Ботев поведе с 8:5. До средата на частта резултатът остана непроменен. До края й, при 21:23, Ботев повеждаше, а Спартак беше догонващият отбор.

Втората четвърт започна с минута и половина безплодни атаки към двата коша. Тройка за плевенчани взриви публиката в залата, но радостта беше кратка. Тогава прекъсване поиска треньорът на Спартак Тодор Тодоров. Малко след това, когато Ботев отново се оказаха догонващи, тайм аут взе и техният наставник Йован Попович. След него гостите вкараха два безответни коша. Домакините отново излязоха напред при 35:32, 4 минути и 16 секунди преди края на полувремето. То завърши при резултат 41:40.

След почивката плевенските баскетболисти постепенно увеличиха разликата като тя достигна до девет точки преди Йован Попович да поиска отново тайм аут. В края на четвъртината резултатът беше 68:58.

Последната част на мача започна с устрем на Спартак. Разликата нарастна да 15 точки – 77:62. Финалните пет минути затвърдиха победата на отбора от Плевен. Те се класираха за финала с резултат 83:69.

Най-резултатен стана Маюом Буп от Спартак с 15 точки, Мартин Сотиров добави още 14 за победата. От гостите най-резултатен е Ивайло Христов с 13.

Утре, в спор за третото място, от 17:00 часа един срещу друг ще излязат отборите на Берое и Ботев 2012. Финалът е от 19:30 часа отново в зала „Балканстрой“.