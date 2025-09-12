Плевен ще бъде домакин на баскетболен турнир за мъже с международно участие

Плевен ще бъде домакин на баскетболен турнир с международно участие, се съобщава на официалната фейсбук страница на баскетболен клуб Спартак Плевен.

В предсезонния турнир за Купа "Плевен" участие ще вземат четири отбора. Това са домакините от Спартак Плевен, Берое Стара Загора, Ботев 2012 Враца и КСМ Крайова (Румъния). Срещите ще се играят в зала „Балканстрой“ на 13 и 14 септември (събота и неделя).

Турнирът ще бъде открит в 17:00 часа със сблъсъка между Берое и Крайова. Два часа и половина по-късно един срещу друг ще застанат отборите на Спартак Плевен и Ботев 2012 Враца.

В неделя мачовете са по същото време като в спор за третото място ще се срещнат отборите, които са загубили първите мачове. Финалният мач, който ще определи тазгодишния насител на купа „Плевен“, ще бъде между победителите от срещите в събота.

През миналата година в турнира се включиха също четири отбора. Чуждестранното участие тогава беше на баскетболистите от Арджеш Питещ и Констанца, Румъния. България беше представено от Спартак Плевен и Берое Стара Загора.

Първият официален мач на баскетболния Спартак Плевен за предстоящия сезон е двубой от надпреварата в Европейската Северна баскетболна лига (ENBL). Той ще се играе на 1 октомври в Плевен срещу хърватския Дъбрава Загреб.

Първият домакински мач на плевенчани от родното първенство е на 5 октомври срещу Левски.