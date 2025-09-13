Фирма "Пешев и партньори" ООД с обекти във Враца, Видин, Лом и Мездра търси инженер и геодезист

Инженер - строителен надзор и геодезист от региона на Враца търси дружество "Пешев и партньори" ООД, каза за БТА Свилен Пешев, който е един от управителите на компанията. Дейността на фирмата е съсредоточена изцяло в областта на строителен надзор, управление на проекти и контрол на инвестиции, геодезични услуги и дейности по кадастър.



За позицията инженер - строителен надзор е нужно кандидатите да имат магистърска степен в областта на инженерните науки, свързани със строителството - технолог, електроинженер, инженер по телекомуникации, ВиК, отопление, вентилация и климатизация, геология и хидрология, пожарна безопасност, конструкции, промишлено и гражданско строителство, строителство на сгради и съоръжения, пътно/железопътно строителство, геодезия или подобни. Опит по специалността не е задължителен, но шофьорска книжка категория В и опит в шофиране на лек автомобил е от изискуемите неща, посочват от компанията. Ако кандидатът е архитект, позицията може да бъде трансформирана в архитект - строителен надзор, добави Свилен Пешев.

За геодезист е нужно кандидатите да имат опит в дейности като трасиране на строежи и имоти, заснемане на строежи и имоти, обработка на геодезическото заснемане за нуждите на проектирането, за Агенцията по геодезия картография и кадастър (АГКК) и за общините. Наличие на диплома за висше образование не е задължително условие, но е предимство, допълват от дружеството. Предимство е също правоспособност, вписана в регистъра на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП), както и правоспособност за дейности по кадастъра. Кандидатът трябва да притежава шофьорска книжка категория В и да е готов да пътува почти всеки ден до различни населени места в региона. Компанията осигурява служебен автомобил и геодезическо оборудване или допълнително възнаграждение, ако кандидатите използват собствено.

През няколко години периодично организираме кампания за нови кадри и търсим инженери, геодезисти, специалисти в строителството, добави Пешев. По думите му от началото на годината до момента експертите в дружеството са подготвили документация за над 110 приемателни комисии. В годините назад сме опитвали какво ли не - комуникация с гимназии, които подготвят строителни специалисти, с университети, но истината е, че е трудно с намирането на експертни кадри. И това е така не само при нас в България, посочи Пешев. Понякога хората започват работа, променят се мечтите, идеите им, придобиват опит и преценяват, че това не е тяхната мечтана работа, каза още той.

Фирмата инвестира в кадрите си. Наскоро две от дамите, които са работили като технически сътрудници, са завършили магистратура по инженерни специалности. Трябват им още пет години, за да станат правоспособни, но вярваме, че това е начинът да подкрепяме служителите си, добави Пешев. Той посочи, че компанията търси и технически сътрудник с минимум средно образование, но е задължително да бъде строителен техник или бакалавър в областта на строителните специалности. Студенти задочно обучение по тези специалности също са подходящи за длъжността.

Към стартовия пакет и за трите позиции са включени и ваучери за храна в пълен размер, позволен от закона. Работното време е гъвкаво, съобразено с работното време на контролните органи, изпълнителите на строителството и задължителните срокове, произтичащи от законови норми или от договорите на дружеството.

"Пешев и партньори" ООД е създадено през 2023 г. от част от екипа на "Пешев" ЕООД. Така дружеството е естествен продължител на опита и традициите в строителния надзор на "Пешев" ЕООД, което е основано през 2002 година, а от 2004 г. има лиценз за упражняване на строителен надзор и консултантска дейност и е вписано в регистъра на консултантите, поддържан от Дирекция за национален строителен контрол. От началото на 2013 г. компанията е правоспособно лице за дейности по кадастъра. Знанията, уменията и опита на експертите се пренасят и към новите служители при всяка кампания за подбор на кадри, добави Свилен Пешев.

Дружеството, което е с главен офис в Пловдив, обслужва клиенти и обекти в цялата страна (Видин, Враца, Плевен, Шумен, Добрич, Бургас, Ямбол, Пловдив, София, Перник, Сандански), като е разработено групиране по региони. В момента за Северозападен регион има активни договори за обекти във Видин, Лом, Враца, Козлодуй, Мездра и няколко села в област Враца, които предполагат поне една година и половина ангажираност, дори да не се сключат нови договори. Клиентите са общини, "Електроразпределителни мрежи Запад" ЕАД и частни клиенти. Това налага създаване на регионално представителство, чрез което да се упражнява контрол на обектите, да се улеснят контактите с клиенти и контролни органи. Така се намалява и времето за реакция за всички ситуации, намалява се разходът на гориво, което подобрява и екологичния отпечатък на компанията. Опитът на компанията с регионални представители в Югозападния регион и в Северния централен регион показва добри резултати и сега е в ход кампания за подбор на експерти за Северозападен регион, Североизточен регион и Югоизточен регион, както и за увеличаване на екипа в централния офис в Пловдив и за Югозападния регион, допълни Свилен Пешев.

