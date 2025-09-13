Хор Gratia от Индонезия завоюва Гран при на 43-тия Международен хоров конкурс „Проф. Георги Димитров"

Хор Gratia от Семаранг, Индонезия, завоюва Гран при на 43-тия Международен хоров конкурс „Проф. Георги Димитров" във Варна. Той се състезава за отличието с още четири състава, които станаха носители на първите награди в отделните категории.

Индонезийците разделиха първото място при смесените хорове Raffles Singers от Сингапур. Другият допуснат до надпреварата за Гран при беше Вокален ансамбъл Vox Cordis от Арецо, Италия. Той стана победител с два състава в категориите за камерни и еднородни хорове. При детските ансамбли за най-добър бе признат Детски хор Lautitia от Дебрецен, Унгария.

В 43-тия Международен хоров конкурс „Проф. Георги Димитров" се състезаваха девет състава – Raffles Singers от Сингапур; Hots Abesbatza от Оняти, Испания; Детски хор Lautitia от Дебрецен, Унгария; Хор Gratia от Семаранг, Индонезия; Женски камерен хор Muusad от Талин, Естония; Jazzberry Tunes от Анкара, Турция; Вокален ансамбъл Vox Cordis от Арецо, Италия; Университетски академичен хор „Адам Мицкевич" от Познан, Полша; Детски хор Cantus от Ръмнику Вълча, Румъния.

Победителите ще се явят на конкурса за Голямата награда на Европа за хорово пеене през 2026 г. в Марибор, Словения. Тя се връчва от Европейската хорова асоциация всяка година в различни държави на ротационен принцип. Варненският конкурс е член на организационния комитет на Grand Prix Europe от 1989 година. Ежегодните издания се провеждат последователно в Арецо (Италия), Дебрецен (Унгария), Тур (Франция) – до 2023 г., Варна (България), Толоса (Испания), Марибор (Словения) и Юрмала (Латвия) – от 2024 година.

В конкурсната програма хорът от Индонезия изпълни Stabat Mater (Jozsef Karai); „Светлият дъжд“ от Милко Коларов; Fair Phyllis I Saw (John Farmer); Gayatri (Bagus Utomo); Besame Mucho (Consuelo Velazquez).