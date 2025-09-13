Протест на привърженици на „Възраждане“ блокира централните улици на Велико Търново. Протестиращите се събраха пред паметника „Майка България“, след което се преместиха пред Общината, където народният представител Ангел Янчев и граждани говориха пред присъстващите.

Половин час по-късно всички тръгнаха на шествие, заради което от полицията поетапно затваряха за движение някои от улиците. Протестът стигна и до сградата на НАП.

Основното искане на протестиращите е за оставка на правителството. На протеста Янчев заяви, че „Възраждане“ ще подкрепи новия вот на недоверие. Основните мотиви, с които се иска сваляне на кабинета „Желязков“, са три. Това са "незачитане на Конституцията и законите на страната, потъпкване на страната и отказ от национален суверенитет, заради еврото".

На протеста Ангел Янчев посочи, че народните представители на „Възраждане“ обикалят областите, от които са избрани, за да се срещат с хората и да научат повече за техните проблеми и желания.