Протест на привърженици на „Възраждане" блокира централните улици на Велико Търново
Протест на привърженици на „Възраждане“ блокира централните улици на Велико Търново. Протестиращите се събраха пред паметника „Майка България“, след което се преместиха пред Общината, където народният представител Ангел Янчев и граждани говориха пред присъстващите.
Половин час по-късно всички тръгнаха на шествие, заради което от полицията поетапно затваряха за движение някои от улиците. Протестът стигна и до сградата на НАП.
Основното искане на протестиращите е за оставка на правителството. На протеста Янчев заяви, че „Възраждане“ ще подкрепи новия вот на недоверие. Основните мотиви, с които се иска сваляне на кабинета „Желязков“, са три. Това са "незачитане на Конституцията и законите на страната, потъпкване на страната и отказ от национален суверенитет, заради еврото".
На протеста Ангел Янчев посочи, че народните представители на „Възраждане“ обикалят областите, от които са избрани, за да се срещат с хората и да научат повече за техните проблеми и желания.
