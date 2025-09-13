Подробно търсене

Двама души загинаха, един бе ранен в руската Орловска област при взрив на железопътни релси

Николай Велев
Изображение: БТА
Орел,  
13.09.2025 22:47
 (БТА)
Двама души загинаха, а един е ранен в резултат на експлозия на взривно устройство при проверка на железопътни релси в руската западна Орловска област, съобщи в "Телеграм" губернаторът на областта Андрей Кличков.

"При проверка на железопътни релси на територията на Орловска област бяха открити взривни устройства. За съжаление при взривяването на едно от устройствата загинаха двама души, а един беше ранен", пише в изявлението на руския губернатор, цитирано от ТАСС.

"В момента ситуацията е под контрол, провеждат се необходимите оперативни мерки, включително издирване на лицата, замесени в извършването на престъплението", добавя Кличков.

/ДИ/

