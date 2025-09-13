Етър (В. Търново) и Спартак (Плевен) не си вкараха голове в късния мач от Втора лига

Етър (В. Търново) и Спартак (Плевен) завършиха 0:0 в среща от 8-ия кръг на Втора лига. Домакините имаха превъзходство, което се изрази в 7:0 точни удара, 11:0 корнера, греда и още много ситуации, но това не промени двете нули на стадион "Ивайло".

Иван Иванов започна със същите състав и схема от дербито в Горна Оряховица. Плевенчани се бяха окупирали пред вратата си и за цял мач отправиха само два удара далеч от рамката на Виденов, но не допуснаха гол, като основната заслуга е на вратаря им Иларион Тухай.

В 13-ата минута Радослав Найденов центрира отляво и Караангелов отблизо стреля покрай гредата. Следващата атака по чудо не донесе гол - след мощен удар на Чавдар Ивайлов топката срещна напречната греда и тупна пред голлинията, последва удар на Димитър Илиев, париран трудно от вратаря. В 29-ата минута Виктор Василев бе съборен на границата на пеналта, но от фаула ударът на Пемперски рикошира от стената в корнер. Малко след това Ивайлов от дистанция стреля над гредата.

Голът беше близо и в 40-ата минута, когато Радослав Найденов стреля, вратарят изби, Тома Ушагелов насочи с глава топката. Останаха съмнения, че тя бе избита иззад голлинията, но тъчреферът бе на друго мнение.

През втората част постепенно физическите сили на етърци понамаляха, а гостите направиха и някоя атака. При една от тях Християн Петков стреля високо над вратата. Иван Иванов опита със смени да освежи играта. Шут на Тома Ушагелов от дистанция бе уловен от вратаря, после Пламен Цончев с глава стреля в аут. Капитанът Георги Александров в 76-ата минута също отправи опасен удар, избит от вратаря. Накрая Етър опита финален щурм, който се изрази в удари на Васил Василев и Кръстьо Банев, центрирания и опити за далечни удари, но нищо не се промени.

По-рано днес Черноморец (Бургас) и Миньор (Перник) постигнаха победи, а срещата Марек – Локомотив (ГО) завърши 1:1.

Първенство на България по футбол, срещи от 8-ия кръг във Втора лига: Черноморец 1919 (Бургас) - Вихрен (Сандански) 3:2 (2:1) Голмайстори: 1:0 Георги Стайков 5, 1:1 Даниел Пехливанов 24, 2:1 Димитър Костадинов 40, 3:1 Даниел Кикиоуо 54-автогол, 3:2 Методи Костов 70 Марек 1915 (Дупница) - Локомотив (Г. Оряховица) 1:1 (1:0) Голмайстори: 1:0 Даниел Кирилов 40, 1:1 Мариян Иванов 90+3 Севлиево - Миньор (Перник) 1:3 (0:2) голмайстори: 0:1 и 0:2 Преслав Йорданов 17 и 28, 1:2 Емил Колев 54, 1:3 Данило Тарасенко 54 Етър (В. Търново) - Спартак (Плевен) 0:0 В неделя: Пирин (Благоевград) - Дунав (Русе) Хебър 1918 (Пазарджик) - ЦСКА II (София) В понеделник: Лудогорец II (Разград) - Беласица (Петрич) от петък: Фратрия (Варна) - Янтра 2019 (Габрово) 0:1 (0:0) Голмайстор: Георги Бабалиев 72 Спортист (Своге) - почива Класиране: 1. Фратрия (Варна) 8 7 0 1 18:5 21 точки 2. Янтра 2019 (Габрово) 8 5 3 0 11:4 18 3. Дунав (Русе) 6 5 1 0 12:2 16 4. Вихрен (Сандански) 8 5 1 2 10:7 16 5. Миньор (Перник) 8 3 4 1 11:7 13 6. Локомотив (Горна Оряховица) 8 3 2 3 7:7 11 7. Пирин (Благоевград) 6 3 1 2 10:7 10 8. Черноморец 1919 (Бургас) 7 2 4 1 9:7 10 9. Хебър 1918 (Пазарджик) 6 2 2 2 9:9 8 10. ЦСКА II (София) 7 2 1 4 8:11 7 11. Етър (Велико Търново) 7 1 4 2 2:4 7 12. Спортист 2009 (Своге) 7 1 3 3 6:9 6 13. Марек (Дупница) 7 1 3 3 4:7 6 14. Севлиево (Севлиево) 8 1 3 4 5:10 6 15. Спартак (Плевен) 8 1 2 5 6:14 5 16. Лудогорец II (Разград) 7 1 0 6 6:16 3 17. Беласица (Петрич) 6 0 2 4 2:10 2