Победи за Черноморец и Миньор (Перник) в 8-ия кръг на Втора лига, равенство в Дупница при завръщането на треньора Танчо Калпаков

Атанас Василев
Футболистите на Черноморец 1919 (Бургас) се радват след победата над Вихрен. Снимка: личен архив
София,  
13.09.2025 19:24
 (БТА)

Черноморец (Бургас) постигна втора победа от началото на сезона във Втора лига, надделявайки с 3:2 над 3-ия до днес отбор на Вихрен (Сандански) на свой терен в среща от 8-ия кръг. Мачът предложи много емоции, поделено надмощие, но майсторското изпълнение на Димитър Костадинов от свободен удар за 2:1 определено претендира за момент номер 1.

Изненадата дойде от Севлиево, където играещите стабилно до момента новаци паднаха с 1:3 от Миньор (Перник). Два гола за чуковете вкара ветеранът Преслав Йорданов, който преди почивката напрактика реши мача.

Треньорската смяна в Дупница не даде ефект и завърналият се начело на местния Марек Танчо Калпаков стартира с 1:1 срещу Локомотив (ГО). Опитният централен защитник Мариян Иванов попари радостта на домакините в 3-ата минута на добавеното време, след като преди почивката Марек откри.

Първенство на България по футбол, срещи от 8-ия кръг във Втора лига:
Черноморец 1919 (Бургас) - Вихрен (Сандански)       3:2 (2:1)
Голмайстори: 1:0 Георги Стайков 5, 1:1 Даниел Пехливанов 24, 
2:1 Димитър Костадинов 40, 3:1 Даниел Кикиоуо 54-автогол, 3:2 Методи Костов 70

Марек 1915 (Дупница) - Локомотив (Г. Оряховица)     1:1 (1:0)
Голмайстори: 1:0 Даниел Кирилов 40, 1:1 Мариян Иванов 90+3

Севлиево - Миньор (Перник)                          1:3 (0:2)
голмайстори: 0:1 и 0:2 Преслав Йорданов 17 и 28, 1:2 Емил Колев 54, 1:3 Данило Тарасенко 54

по-късно днес:
Етър (В. Търново) - Спартак (Плевен)

В неделя:
Пирин (Благоевград) - Дунав (Русе)
Хебър 1918 (Пазарджик) - ЦСКА II (София)

В понеделник:
Лудогорец II (Разград) - Беласица (Петрич)

от петък:
Фратрия (Варна) - Янтра 2019 (Габрово)		0:1 (0:0)
Голмайстор: Георги Бабалиев 72

Спортист (Своге)			- почива

    Класиране:
 1. Фратрия (Варна)               8    7   0   1    18:5    21 точки     
 2. Янтра 2019 (Габрово)          8    5   3   0    11:4    18
 3. Дунав (Русе)                  6    5   1   0    12:2    16
 4. Вихрен (Сандански)            8    5   1   2    10:7    16
 5. Миньор (Перник)               8    3   4   1    11:7    13
 6. Локомотив (Горна Оряховица)   8    3   2   3     7:7    11
 7. Пирин (Благоевград)           6    3   1   2    10:7    10
 8. Черноморец 1919 (Бургас)      7    2   4   1     9:7    10
 9. Хебър 1918 (Пазарджик)        6    2   2   2     9:9     8
10. ЦСКА II (София)               7    2   1   4     8:11    7
11. Етър (Велико Търново)         6    1   3   2     2:4     6
12. Спортист 2009 (Своге)         7    1   3   3     6:9     6
13. Марек (Дупница)               7    1   3   3     4:7     6
14. Севлиево (Севлиево)           8    1   3   4     5:10    6
15. Спартак (Плевен)              7    1   1   5     6:14    4                        
16. Лудогорец II (Разград)        7    1   0   6     6:16    3   
17. Беласица (Петрич)             6    0   2   4     2:10    2

/АВ/

