Победи за Черноморец и Миньор (Перник) в 8-ия кръг на Втора лига, равенство в Дупница при завръщането на треньора Танчо Калпаков

Черноморец (Бургас) постигна втора победа от началото на сезона във Втора лига, надделявайки с 3:2 над 3-ия до днес отбор на Вихрен (Сандански) на свой терен в среща от 8-ия кръг. Мачът предложи много емоции, поделено надмощие, но майсторското изпълнение на Димитър Костадинов от свободен удар за 2:1 определено претендира за момент номер 1.

Изненадата дойде от Севлиево, където играещите стабилно до момента новаци паднаха с 1:3 от Миньор (Перник). Два гола за чуковете вкара ветеранът Преслав Йорданов, който преди почивката напрактика реши мача.

Треньорската смяна в Дупница не даде ефект и завърналият се начело на местния Марек Танчо Калпаков стартира с 1:1 срещу Локомотив (ГО). Опитният централен защитник Мариян Иванов попари радостта на домакините в 3-ата минута на добавеното време, след като преди почивката Марек откри.

Първенство на България по футбол, срещи от 8-ия кръг във Втора лига: Черноморец 1919 (Бургас) - Вихрен (Сандански) 3:2 (2:1) Голмайстори: 1:0 Георги Стайков 5, 1:1 Даниел Пехливанов 24,

2:1 Димитър Костадинов 40, 3:1 Даниел Кикиоуо 54-автогол, 3:2 Методи Костов 70 Марек 1915 (Дупница) - Локомотив (Г. Оряховица) 1:1 (1:0) Голмайстори: 1:0 Даниел Кирилов 40, 1:1 Мариян Иванов 90+3 Севлиево - Миньор (Перник) 1:3 (0:2) голмайстори: 0:1 и 0:2 Преслав Йорданов 17 и 28, 1:2 Емил Колев 54, 1:3 Данило Тарасенко 54 по-късно днес: Етър (В. Търново) - Спартак (Плевен) В неделя: Пирин (Благоевград) - Дунав (Русе) Хебър 1918 (Пазарджик) - ЦСКА II (София) В понеделник: Лудогорец II (Разград) - Беласица (Петрич) от петък: Фратрия (Варна) - Янтра 2019 (Габрово) 0:1 (0:0) Голмайстор: Георги Бабалиев 72 Спортист (Своге) - почива Класиране: 1. Фратрия (Варна) 8 7 0 1 18:5 21 точки 2. Янтра 2019 (Габрово) 8 5 3 0 11:4 18 3. Дунав (Русе) 6 5 1 0 12:2 16 4. Вихрен (Сандански) 8 5 1 2 10:7 16 5. Миньор (Перник) 8 3 4 1 11:7 13 6. Локомотив (Горна Оряховица) 8 3 2 3 7:7 11 7. Пирин (Благоевград) 6 3 1 2 10:7 10 8. Черноморец 1919 (Бургас) 7 2 4 1 9:7 10 9. Хебър 1918 (Пазарджик) 6 2 2 2 9:9 8 10. ЦСКА II (София) 7 2 1 4 8:11 7 11. Етър (Велико Търново) 6 1 3 2 2:4 6 12. Спортист 2009 (Своге) 7 1 3 3 6:9 6 13. Марек (Дупница) 7 1 3 3 4:7 6 14. Севлиево (Севлиево) 8 1 3 4 5:10 6 15. Спартак (Плевен) 7 1 1 5 6:14 4 16. Лудогорец II (Разград) 7 1 0 6 6:16 3 17. Беласица (Петрич) 6 0 2 4 2:10 2