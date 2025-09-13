Турчинът Самед Агдеве е шампионът в Гран при турнира SENSHI 28 след три убедителни победи в рамките на една вечер

Турчинът Самед Агдеве спечели първия в историята на кикбокс в България турнир SENSHI 28 Grand Prix в тежка категория, версия KWU Full Contact.

Най-младият от осмината участници постигна три убедителни победи и запази стопроцентовия си актив, който вече е 17 победи в 17 мача.

Във финала 21-годишният Агдеве надделя над британеца Рис Бруденел с единодушно съдийско решение. Турчинът бе много по-активният боец в първите два рунда на битката, които протекоха изцяло в ъгъла на Бруденел. Срещу англичанина на два пъти бе отброен нокдаун, но той показа невероятна воля, за да остане на крака. В последната част Бруденел бе близо до това да "възкръсне", като взе предимство в боя, но Агдеве устоя и заслужи шампионския пояс.

Агдеве заслужи и наградата за "Нокаут на вечерта" за победата си в полуфиналите над германеца Херардо Ати, докато французинът Максенс Вине получи приза за "Боен дух". Като кикбоксьор с "Най-добра техника" бе отличен нидерландецът Томас Бриджуотър.

Гран при турнирът започна с победа на четвъртфиналите на британеца Рис Бруденел над албанеца Франческо Джая. Бруденел спечели срещата с нокаут в началото на втория рунд, след като нанесе няколко последователни тежки удара в левия крак на Джая, който нямаше възможност да продължи.

Във втория четвъртфинал от програмата, който противопостави двамата най-тежки бойци - Бруно Чавес и Томас Бриджуотър, победата бе за бразилеца. Чавес спечели с поделено съдийско решение, макар неговият противник на ринга от Нидерландия да не отстъпи по нищо в трите изиграни рунда.

Изключително бърза и атрактивна победа записа турският кикбоксьор Самед Агдеве. 21-годишният Агдеве, който все още не познава вкуса на загубата в кариерата си, нокаутира с дясно кроше още в първия рунд Али Багдауи от Ливан.

Германецът Херардо Ати преодоля труден първи рунд в срещата с доста по-тежкия от Хамза Ураху от Мароко. Във втория рунд обаче силите на Ураху свършиха, а Ати веднага се възползва от това, прати съперника си два пъти в нокдаун, което по правилата на турнира означаваше и автоматичен нокаут.

В последвалите полуфинали победители станаха Рис Бруденел и Самед Агдеве.

Бруденел спечели с единодушно съдийско решение битката си с бразилеца Бруно Чавес, а веднага след това Агдеве нанесе брутален нокаут на Херардо Ати. Това стана в средата на третия рунд, като германецът трябваше да бъде свестяван няколко минути от доктора на ринга.

Българското участие в галавечерта завърши с две загуби.

В категория до 75 килограма, версия KWU Full Contact, Константин Стойков отстъпи със съдийско решение пред бразилеца Петрос Найтан де Фрейтас. Южноамериканецът беше по-активен в първите два рунда на срещата и макар в нейния край 21-годишният Стойков да бе много по-активният кикбоксьор от двамата, това не му стигна да обърне вота на арбитрите край ринга. Двама от тях видяха победа за Де Фрейтас, докато един даде равенство.

В категория до 95 килограма, версия KWU Open, Валери Атанасов бе нокаутиран от бразилеца Мигел Порто още в първия рунд. Варненецът беше разклатен сериозно още в средата на рунда, а в неговия край бе изпратен на пода и съдията Семи Шилт отсъди край на битката.

Пълна файт карта на SENSHI 28:

Гран при:

Четвъртфинали:

Рис Бруденел (Великобритания) - Франческо Джая (Албания) - нокаут във втория рунд

Бруно Чавес (Бразилия) - Томас Бриджуотър (Нидерландия) - 2:1 съдийски гласа

Самед Агдеве (Турция) - Али Багдауи (Ливан) - нокаут в първия рунд

Херардо Ати (Германия) - Хамза Ураху - нокаут във втория рунд

Полуфинали:

Рис Бруденел (Великобритания) - Бруно Чавес (Бразилия) - единодушно съдийско решение

Самед Агдеве (Турция) - Херардо Ати (Германия) - нокаут в третия рунд

Мач за трето място:

Бруно Чавес (Бразилия) - Херардо Ати (Германия) - служебна победа за Чавес заради невъзможност на Ати да се яви

Финал:

Самед Агдеве (Турция) - Рис Бруденел (Великобритания) - победа с единодушно съдийско решение.

Резервна битка:

Декстър Сюис (Нидерландия) - Мариус Мунтеану (Румъния) - нокаут в първия рунд

Мачове KWU Full Contact:

до 75 килограма:

Петрос Натан де Фрейтас (Бразилия) - Константин Стойков (България) - победа с 2:0 съдийски гласа

до 70 килограма:

Мариан Лапушнеану (Румъния) - Максенс Вине (Франция) - победа с единодушно съдийско решение

Мач KWU Open:

Мигел Порто (Бразилия) - Валери Атанасов (България) - победа с нокаут в първия рунд

*Заб: Всички бойци, посочени на първо място, са победители в схватките си.