ЦСКА се наложи над Септември в столично дерби и се изкачи на 10-о място в Първа футболна лига

Първенство на България по футбол, срещи от 8-ия кръг в Първа лига: Спартак (Варна) - Арда (Кърджали) 3:0 (1:0) Голмайстори: 1:0 Даниел Иванов 40, 2:0 Фернандо Коуто 71, 3:0 Даниел Халачев 90+5 ЦСКА (София) - Септември (Сф) 3:1 (1:0) Голмайстори: 1:0 Лумбард Делова 12, 1:1 Бертран Фурие 84,

2:1 Петко Панайотов 90+5, 3:1 Мохамед Брахими 90+8 В неделя: Локомотив (Пловдив) - Лудогорец (Разград) Локомотив (София) - Левски В понеделник: ЦСКА 1948 (Сф) - Славия Черно море (Варна) - Добруджа 1919 (Добрич) от петък: Берое (Стара Загора) - Ботев (Враца) 2:0 (0:0) Голмайстори: 1:0 Алберто Салидо 71, 2:0 Кайо Лопес 85 Ботев (Пловдив) - Монтана 0:1 (0:0) голмайстор: 0:1 Филип Ежике 72 Класиране: 1. Лудогорец 6 5 1 0 13:2 16 точки 2. Левски 6 5 1 0 13:2 16 3. Локомотив Пловдив 7 4 3 0 8:4 15 4. ЦСКА 1948 7 4 1 2 9:7 13 5. Черно море 7 3 3 1 11:5 12 6. Монтана 8 3 2 3 6:11 11 7. Локомотив София 7 2 4 1 6:3 10 8. Ботев Враца 8 2 4 2 6:6 10 9. Берое 7 2 3 2 9:11 9 10. ЦСКА 7 1 4 2 7:7 7 11. Спартак Варна 8 1 4 3 8:9 7 12. Септември София 8 2 0 6 8:18 6 13. Арда Кърджали 7 1 3 3 8:9 6 14. Добруджа 7 2 0 5 6:10 6 15. Славия 7 1 2 4 8:13 5 16. Ботев Пловдив 7 1 1 5 5:13 4