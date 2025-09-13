"Нормално е да съм много щастлив от спечелените три точки", каза наставникът на Спартак 1918 Варна Гьоко Хаджиевски

Изказване на треньора на Спартак 1918 Варна Гьоко Хаджиевски след срещата от 8-ия кръг на Първа лига между варненския тим и Арда, завършила 3:0 за домакините.

Гьоко Хаджиевски (треньор на Спартак 1918 Варна): "Има причина да съм усмихнат и щастлив днес, защото два месеца имахме в себе си вяра, че ние излезем отбор, ще направим отбор. Много хора не вярваха. Имаме много млади футболисти, трудно ще стане, но два месеца работихме здраво и вярвахме в себе си и пътя, който сме започнали и показахме, че не е случайно.

Чакахме само момента, когато ще играем толкова добре и е нормално да съм много щастлив с оглед спечелените три точки. Имаме доверието на ръководството и привържениците на Спартак и знам, че има защо да идват на стадиона. Трите точки днес, за мен, не са по-големи от потенциала, който показахме днес. Трите точки са си три точки, но този потенциал ще донесе бъдеще на Спартак.

Радвам се, че двама от новите, които привлякохме през паузата и играха днес, показаха, че можем да разчитаме на тях. Но всички, които играха в мача допринесоха за победата. Ето – Даниел Халачев влезе като резерва за пет минути и вкара гол. Ние сега ставаме по-комплектни, имаме по-голям избор на вяска позиция в отбора. Вярвам, че пред нас има още много мачове, в които да се радваме.

Искам да изкажа уважението си към Арда. Арда е силен отбор, силни професионалисти. Но плащат такса от участието си в евротурнирите, играха повече мачове през лятото, нормално е да дойде тази криза. Те не са лош отбор, просто моментът за тях е лош. Ние можехме по-добър резултат да имаме срещу Локомотив Пловдив.“