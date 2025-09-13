Подробно търсене

Кореспондент на БТА във Варна Данаил Войков
"Нормално е да съм много щастлив от спечелените три точки", каза наставникът на Спартак 1918 Варна Гьоко Хаджиевски
БТА, Варна (13 септември 2025) на снимката треньорът на Спартак 1918 Варна Гьоко Хаджиевски, снимка кореспондент на БТА във Варна Данаил Войков
Варна,  
13.09.2025 21:21
 (БТА)

Изказване на треньора на Спартак 1918 Варна Гьоко Хаджиевски след срещата от 8-ия кръг на Първа лига между варненския тим и Арда, завършила 3:0 за домакините.

Гьоко Хаджиевски (треньор на Спартак 1918 Варна): "Има причина да съм усмихнат и щастлив днес, защото два месеца имахме в себе си вяра, че ние излезем отбор, ще направим отбор. Много хора не вярваха. Имаме много млади футболисти, трудно ще стане, но два месеца работихме здраво и вярвахме в себе си и пътя, който сме започнали и показахме, че не е случайно.

Чакахме само момента, когато ще играем толкова добре и е нормално да съм много щастлив с оглед спечелените три точки. Имаме доверието на ръководството и привържениците на Спартак и знам, че има защо да идват на стадиона. Трите точки днес, за мен, не са по-големи от потенциала, който показахме днес. Трите точки са си три точки, но този потенциал ще донесе бъдеще на Спартак.

Радвам се, че двама от новите, които привлякохме през паузата и играха днес, показаха, че можем да разчитаме на тях. Но всички, които играха в мача допринесоха за победата. Ето – Даниел Халачев влезе като резерва за пет минути и вкара гол. Ние сега ставаме по-комплектни, имаме по-голям избор на вяска позиция в отбора. Вярвам, че пред нас има още много мачове, в които да се радваме.

Искам да изкажа уважението си към Арда. Арда е силен отбор, силни професионалисти. Но плащат такса от участието си в евротурнирите, играха повече мачове през лятото, нормално е да дойде тази криза. Те не са лош отбор, просто моментът за тях е лош. Ние можехме по-добър резултат да имаме срещу Локомотив Пловдив.“

/АВ/

