Треньорът на Етър Иван Иванов след ремито със Спартак (Плевен): „Доволен съм от начина, по който проведохме мача“

„Футболистите се справиха перфектно с нещата, които бяхме планували преди мача. Бяхме подготвени, че съперникът ще излезе с трима централни защитници, за да може да ограничи пространствата. Може би голяма част от отборите тук на „Ивайло“ ще процедират по този начин", коментира треньорът на Етър Иван Иванов след нулевото равенство със Спартак (Плевен).

"Няма от какво да съм недоволен от играчите от поведението им на терена. Динамиката за мен изключително важна. Показахме добро лице, което затвърдихме и от предишния мач: динамика, скорост, разигравания, създаване на ситуации… Разликата от миналия мач беше, че линията на „Локомотив“ беше десет метра по-напред. Когато имаш повече пространства, е по-лесно. Линията на Спартак беше почти до наказателното им поле, пространството става ограничено и там вече идват техническите качества на футболистите. Те за момента не им позволяват да направим разликата един на един", добави той.

ИРаботим по тези компоненти и съм им казал, че очаквам резултат в следващите 6 месеца, в които всеки един от тях поне на 10-15% да вдигне техниката си, отиграванията, първото докосване, дрибъла… Това са много важни компоненти, които в такива мачове без пространства ще ни дадат предимство. С две думи: изключително съм доволен от начина, по който проведоха мача. Видяхте, че 80% от владеенето беше в наша полза. Това не означава, че трябва да победим, но е една добра предпоставка отборите да се съобразяват с нас и вече идва моментът, в който ние трябва да решаваме нещата в последните 30 метра“, завърши Иван Иванов.