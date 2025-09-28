Подробно търсене

Кремена Младенова
Наставникът на Етър Иван Иванов: "Ако не играем офанзивно, никога няма да развием футболистите"
снимка: ПФК Етър Велико Търново
Велико Търново,  
28.09.2025 22:24
Етър завърши наравно 3:3 с Вихрен (Сандански), а след срещата от Втора лига наставникът на отбора от Велико Търново Иван Иванов заяви, че точно от такива мачове печели българският футбол.

"С такива мачове футболът в България върви напред. Приветствам всички отбори да играят като Вихрен. Дори и предишният мач с ЦСКА-2, който загубихме, беше много интересен, макар че хората, като чуят резултата 4:1, мислят, че е станало нещо уау. Категорично и предишният мач беше близък до днешния, бяхме напълно равностойни на ЦСКА, но допуснахме елементарни голове, както и днес. Само с такива мачове ще помогнем на българския футбол и ще развием родните играчи", коментира Иванов, цитиран от Пресслужбата на клуба.

"Ахилесовата пета на Етър е точно моят стил на игра. Какво имам предвид? Етър се слави със стабилна игра и когато не рискува и не играе офанзивно, допуска и по-малко голове. Ако "затворя" футболистите с 20 метра назад, няма да стават такива мачове. Българският футболист няма никакъв шанс да израсне, защото се въртим в един омагьосан кръг от страх треньорите да не поемат никакви рискове и да не си загубят работата. Затова и мачовете най-често са скучни. Трябва да се надиграваме, защото само така можем да разгърнем истинския потенциал на футболистите", продължи старши треньорът на Етър (Велико Търново).

"Ясно е, че резултатът не е приятен, ясно е, че трябва да изстрадаме. Но този сезон за нас е чистене на игровия облик, разгръщане на техния потенциал. Да се опитваме да доминираме и ако можем, да печелим точки. Сега го заявявам за пръв път: ако всичко е точно и нямаме проблеми в отношенията, защото знаете как е в българския футбол, догодина Етър трябва да атакува Първа лига. Това е нещо, което вече сме си казали в съблекалнята, заявявам го категорично. Тази година просто искам да разгърнем потенциала на играчите, който е доста добър, но не искам да стават поредните футболисти, които се лутат в този омагьосан кръг", завърши Иванов.

