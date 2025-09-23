БФС обяви съдийските назначения за срещите от 10-ия кръг на футболната Втора лига

site.btaБФС обяви съдийските назначения за срещите от 10-ия кръг на футболната Втора лига
Съдийската комисия към Българския футболен съюз (БФС) обяви назначенията на реферите за двубоите от 10-ия кръг на Втора лига.
Срещи от 10 кръг на Mr Bit Втора Лига, сезон 2025-2026:
27 септември 2025 г., събота, 15:30 ч.
Футболен клуб Севлиево - ОФК Локомотив Горна Оряховица
ГС: Мартин Живков Великов АС1: Димитър Атанасов Димитров АС2: Християн Цанков Симеонов
4-ти: Борис Борисов Попов
СН: Николай Валентинов Малджански
27 септември 2025 г., събота, 17:00 ч.
Футболен клуб Черноморец 1919 Бургас - ОФК Беласица
ГС: Валентин Любомиров Стефанов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Ангел Бориславов Станчев
4-ти: Димо Стоянов Димов
СН: Александър Ангелов Атанасов
27 септември 2025 г., събота, 17:00 ч.
Спортист 2009 - ОФК Спартак Пл
ГС: Станимир Георгиев Тодоров АС1: Михаел Николаев Денчев АС2: Севастиян Пламенов Чавдаров
4-ти: Иван Стефанов Иванов
СН: Драган Кирилов Стойков
27 септември 2025 г., събота, 17:00 ч.
ОФК Янтра 2019 - Футболен клуб Миньор-Перник
ГС: Ивайло Красимиров Ненков АС1: Драгомир Руменов Милев АС2: Мартин Викторов Мирчев
4-ти: Божидар Тихомиров Тодоров
СН: Живко Герганов Недялков
28 септември 2025 г., неделя, 17:00 ч.
ФК Марек 1915 - ПФК ЦСКА II ЕАД
ГС: Стефан Атанасов Гурков АС1: Атанас Димитров Пилатов АС2: Иван Калоянов Беделев
4-ти: Камен Ташев Терзиев
СН: Николай Георгиев Ангелов
28 септември 2025 г., неделя, 18:00 ч.
ФК Етър ВТ - ОФК Вихрен-Сандански
ГС: Светослав Иванов Лазаров АС1: Васил Стоянов Шавов АС2: Димо Неделчев Стоянов
4-ти: Кристиян Младенов Тодоров
СН: Радослав Тодоров Станев
29 септември 2025 г., понеделник, 17:00 ч.
ПФК Лудогорец 1945 II - ПФК Пирин 22 АД
ГС: Димитър Цолов Буров АС1: Станислав Лазаров Станев АС2: Димитър Валентинов Мекушин
4-ти: Георги Георгиев Новачев
СН: Красимир Иванов Василев
29 септември 2025 г., понеделник, 17:30 ч.
ФК Хебър 1918 - ФК Дунав Русе
ГС: Васил Петров Минев АС1: Георги Димчев Великов АС2: Мартин Викторов Михайлов
4-ти: Петър Милков Николов
СН: Атанас Петров Бозев
Почива - Фратрия (Бенковски)
Съдийската комисия при БФС си запазва правото на промени в назначенията.
