Подробно търсене

БФС обяви съдийските назначения за срещите от 10-ия кръг на футболната Втора лига

Кремена Младенова
БФС обяви съдийските назначения за срещите от 10-ия кръг на футболната Втора лига
БФС обяви съдийските назначения за срещите от 10-ия кръг на футболната Втора лига
Пресфото-БТА снимка: Владимир Шоков (архив)
София,  
23.09.2025 16:42
 (БТА)

Съдийската комисия към Българския футболен съюз (БФС) обяви назначенията на реферите за двубоите от 10-ия кръг на Втора лига.

Срещи от 10 кръг на Mr Bit Втора Лига, сезон 2025-2026:

27 септември 2025 г., събота, 15:30 ч.
Футболен клуб Севлиево - ОФК Локомотив Горна Оряховица
ГС: Мартин Живков Великов АС1: Димитър Атанасов Димитров АС2: Християн Цанков Симеонов
4-ти: Борис Борисов Попов                
СН: Николай Валентинов Малджански

27 септември 2025 г., събота, 17:00 ч.
Футболен клуб Черноморец 1919 Бургас - ОФК Беласица
ГС: Валентин Любомиров Стефанов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Ангел Бориславов Станчев
4-ти: Димо Стоянов Димов
СН: Александър Ангелов Атанасов

27 септември 2025 г., събота, 17:00 ч.
Спортист 2009 - ОФК Спартак Пл
ГС: Станимир Георгиев Тодоров АС1: Михаел Николаев Денчев АС2: Севастиян Пламенов Чавдаров
4-ти: Иван Стефанов Иванов               
СН: Драган Кирилов Стойков

27 септември 2025 г., събота, 17:00 ч.
ОФК Янтра 2019 - Футболен клуб Миньор-Перник
ГС: Ивайло Красимиров Ненков АС1: Драгомир Руменов Милев АС2: Мартин Викторов Мирчев
4-ти: Божидар Тихомиров Тодоров           
СН: Живко Герганов Недялков

28 септември 2025 г., неделя, 17:00 ч.
ФК Марек 1915 - ПФК ЦСКА II ЕАД
ГС: Стефан Атанасов Гурков АС1: Атанас Димитров Пилатов АС2: Иван Калоянов Беделев
4-ти: Камен Ташев Терзиев                    
СН: Николай Георгиев Ангелов

28 септември 2025 г., неделя, 18:00 ч.
ФК Етър ВТ - ОФК Вихрен-Сандански
ГС: Светослав Иванов Лазаров АС1: Васил Стоянов Шавов АС2: Димо Неделчев Стоянов
4-ти: Кристиян Младенов Тодоров               
СН: Радослав Тодоров Станев

29 септември 2025 г., понеделник, 17:00 ч.
ПФК Лудогорец 1945 II - ПФК Пирин 22 АД
ГС: Димитър Цолов Буров АС1: Станислав Лазаров Станев АС2: Димитър Валентинов Мекушин
4-ти: Георги Георгиев Новачев           
СН: Красимир Иванов Василев

29 септември 2025 г., понеделник, 17:30 ч.
ФК Хебър 1918 - ФК Дунав Русе
ГС: Васил Петров Минев АС1: Георги Димчев Великов АС2: Мартин Викторов Михайлов
4-ти: Петър Милков Николов               
СН: Атанас Петров Бозев

Почива - Фратрия (Бенковски)

Съдийската комисия при БФС си запазва правото на промени в назначенията.

/КМ/

Свързани новини

23.09.2025 16:42

Гордостта на школите са създадените играчи, а не трофеите, заяви директорът на "Развитие на Детско-юношески футбол" към БФС Лъчезар Димов

Гордостта на школите са създадените играчи, а не трофеите, заяви директорът на направление "Развитие на Детско-юношески футбол" към Българския футболен съюз (БФС) Лъчезар Димов в подкаста на централата "Да поговорим за футбол".  "Би било уникално да
23.09.2025 16:37

Дунав разпространи позиция за съдийството на мача срещу Черноморец след наказанието на рефера Стилян Колев

Футболен клуб Дунав разпространи позиция във връзка със съдийството по време на срещата с Черноморец (Бургас) в Русе. Двубоят от деветия кръг на Втора лига завърши 2:0 за домакините, които са на второто място във временното класиране. По-рано днес

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 17:10 на 23.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация