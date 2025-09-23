БФС обяви съдийските назначения за срещите от 10-ия кръг на футболната Втора лига

Гордостта на школите са създадените играчи, а не трофеите, заяви директорът на направление "Развитие на Детско-юношески футбол" към Българския футболен съюз (БФС) Лъчезар Димов в подкаста на централата "Да поговорим за футбол". "Би било уникално да