Кремена Младенова
Локомотив Горна Оряховица взе само точка при гостуването си на Севлиево във Втора лига
снимка: Боян Денчев, БТА (архив)
Севлиево,  
27.09.2025 17:23
 (БТА)

Отборите на Севлиево и Локомотив Горна Оряховица завършиха при равенство срещата помежду си от десетия кръг на футболната Втора лига.

Съставът от Горна Оряховица събра 15 точки от 10 изиграни мача и заема пето място във временното класиране, а след три поредни загуби преди днешната среща с Локомотив футболистите на Севлиево имат 7 точки от 9 двубоя до момента.

Първенство на България по футбол, мачове от 10-ия кръг на Mr Bit Втора лига:

Севлиево - Локомотив (Горна Оряховица) - 1:1

по-късно днес:
Черноморец (Бургас) - Беласица (Петрич)
Спортист (Своге) - Спартак (Плевен)
Янтра (Габрово) - Миньор (Перник)

в неделя:
Марек (Дупница) - ЦСКА II (София)
Етър (Велико Търново) - Вихрен (Сандански)

в понеделник:
Лудогорец II (Разград) - Пирин (Благоевград)
Хебър (Пазарджик) - Дунав (Русе)

Фратрия (Бенковски) - почива

 временно класиране:
 1. Фратрия (Варна)              9    8   0   1    21:7    24 точки      
 2. Дунав (Русе)                 8    7   1   0    17:3    22
 3. Янтра 2019 (Габрово)         9    6   3   0    12:4    21
 4. Вихрен (Сандански)           9    6   1   2    13:9    19
 5. Локомотив (Горна Оряховица) 10    4   3   3     9:8    15
 6. Пирин (Благоевград)          8    4   1   3    14:10   13
 7. Миньор (Перник)              9    3   4   2    13:10   13
 8. ЦСКА II (София)              9    3   2   4    13:13   11
 9. Черноморец 1919 (Бургас)     8    2   4   2     9:9    10
10. Хебър 1918 (Пазарджик)       8    2   3   3    12:13    9
11. Спартак (Плевен)             9    2   2   5     8:14    8  
12. Етър (Велико Търново)        8    1   4   3     3:8     7
13. Севлиево (Севлиево)          9    1   4   4     6:11    7
14. Спортист 2009 (Своге)        8    1   3   4     6:10    6
15. Марек (Дупница)              8    1   3   4     4:9     6                      
16. Лудогорец II (Разград)       9    1   1   7     7:18    4   
17. Беласица (Петрич)            8    0   3   5     3:14    3

/КМ/

Към 17:49 на 27.09.2025 Новините от днес

