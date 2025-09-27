Локомотив Горна Оряховица взе само точка при гостуването си на Севлиево във Втора лига

Отборите на Севлиево и Локомотив Горна Оряховица завършиха при равенство срещата помежду си от десетия кръг на футболната Втора лига.

Съставът от Горна Оряховица събра 15 точки от 10 изиграни мача и заема пето място във временното класиране, а след три поредни загуби преди днешната среща с Локомотив футболистите на Севлиево имат 7 точки от 9 двубоя до момента.

Първенство на България по футбол, мачове от 10-ия кръг на Mr Bit Втора лига:

Севлиево - Локомотив (Горна Оряховица) - 1:1

по-късно днес:

Черноморец (Бургас) - Беласица (Петрич)

Спортист (Своге) - Спартак (Плевен)

Янтра (Габрово) - Миньор (Перник)

в неделя:

Марек (Дупница) - ЦСКА II (София)

Етър (Велико Търново) - Вихрен (Сандански)

в понеделник:

Лудогорец II (Разград) - Пирин (Благоевград)

Хебър (Пазарджик) - Дунав (Русе)

Фратрия (Бенковски) - почива

временно класиране: 1. Фратрия (Варна) 9 8 0 1 21:7 24 точки 2. Дунав (Русе) 8 7 1 0 17:3 22 3. Янтра 2019 (Габрово) 9 6 3 0 12:4 21 4. Вихрен (Сандански) 9 6 1 2 13:9 19 5. Локомотив (Горна Оряховица) 10 4 3 3 9:8 15 6. Пирин (Благоевград) 8 4 1 3 14:10 13 7. Миньор (Перник) 9 3 4 2 13:10 13 8. ЦСКА II (София) 9 3 2 4 13:13 11 9. Черноморец 1919 (Бургас) 8 2 4 2 9:9 10 10. Хебър 1918 (Пазарджик) 8 2 3 3 12:13 9 11. Спартак (Плевен) 9 2 2 5 8:14 8 12. Етър (Велико Търново) 8 1 4 3 3:8 7 13. Севлиево (Севлиево) 9 1 4 4 6:11 7 14. Спортист 2009 (Своге) 8 1 3 4 6:10 6 15. Марек (Дупница) 8 1 3 4 4:9 6 16. Лудогорец II (Разград) 9 1 1 7 7:18 4 17. Беласица (Петрич) 8 0 3 5 3:14 3