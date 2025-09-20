site.btaОБНОВЕНА Дунав Русе се наложи над Черноморец Бургас и оглави класирането на Втора лига
Мачове от деветия кръг във Втора лига: Беласица - Пирин 0:3 Спартак Плевен - Марек 2:0 Вихрен Сандански - Хебър Пазарджик 3:2 Янтра Габрово - Лудогорец II 1:0 Локомотив Горна Оряховица - Спортист Своге 1:0 Дунав Русе - Черноморец Бургас 2:0 в неделя: Миньор Перник - Фратрия Варна във вторник: ЦСКА II - Етър Велико Търново Севлиево - почива временно класиране:
1. Дунав (Русе) 8 7 1 0 17:3 22 точки
2. Янтра 2019 (Габрово) 9 6 3 0 12:4 21 3. Фратрия (Варна) 8 7 0 1 18:5 21 4. Вихрен (Сандански) 9 6 1 2 13:9 19
5. Локомотив (Горна Оряховица) 9 4 2 3 8:7 14
6. Пирин (Благоевград) 8 4 1 3 14:10 13 7. Миньор (Перник) 8 3 4 1 11:7 13 8. Черноморец 1919 (Бургас) 8 2 4 2 9:9 10 9. Хебър 1918 (Пазарджик) 8 2 3 3 12:13 9 10. Спартак (Плевен) 9 2 2 5 8:14 8 11. ЦСКА II (София) 8 2 2 4 9:12 8 12. Етър (Велико Търново) 7 1 4 2 2:4 7 13. Спортист 2009 (Своге) 8 1 3 4 6:10 6 14. Севлиево (Севлиево) 8 1 3 4 5:10 6 15. Марек (Дупница) 8 1 3 4 4:9 6 16. Лудогорец II (Разград) 9 1 1 7 7:18 4 17. Беласица (Петрич) 8 0 3 5 3:14 3
/ГК/
