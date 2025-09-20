Подробно търсене

ОБНОВЕНА Дунав Русе се наложи над Черноморец Бургас и оглави класирането на Втора лига

Георги Крумов
снимка: Кореспондент на БТА в Благоевград Красимир Николов (БТ)
Габрово,  
20.09.2025 19:30 | ОБНОВЕНА 20.09.2025 21:00
 (БТА) 
Мачове от деветия кръг във Втора лига:

Беласица - Пирин                             0:3
Спартак Плевен - Марек                       2:0
Вихрен Сандански - Хебър Пазарджик           3:2
Янтра Габрово - Лудогорец II                 1:0
Локомотив Горна Оряховица - Спортист Своге   1:0
Дунав Русе - Черноморец Бургас               2:0

в неделя:
Миньор Перник - Фратрия Варна

във вторник:
ЦСКА II - Етър Велико Търново

Севлиево - почива

 временно класиране:
 1. Дунав (Русе)                 8    7   1   0    17:3    22 точки
 2. Янтра 2019 (Габрово)         9    6   3   0    12:4    21 
 3. Фратрия (Варна)              8    7   0   1    18:5    21      
 4. Вихрен (Сандански)           9    6   1   2    13:9    19
 5. Локомотив (Горна Оряховица)  9    4   2   3     8:7    14 
 6. Пирин (Благоевград)          8    4   1   3    14:10   13
 7. Миньор (Перник)              8    3   4   1    11:7    13
 8. Черноморец 1919 (Бургас)     8    2   4   2     9:9    10
 9. Хебър 1918 (Пазарджик)       8    2   3   3    12:13    9
10. Спартак (Плевен)             9    2   2   5     8:14    8  
11. ЦСКА II (София)              8    2   2   4     9:12    8
12. Етър (Велико Търново)        7    1   4   2     2:4     7
13. Спортист 2009 (Своге)        8    1   3   4     6:10    6
14. Севлиево (Севлиево)          8    1   3   4     5:10    6
15. Марек (Дупница)              8    1   3   4     4:9     6                      
16. Лудогорец II (Разград)       9    1   1   7     7:18    4   
17. Беласица (Петрич)            8    0   3   5     3:14    3

/ГК/

