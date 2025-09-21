Фратрия стигна до обрат при гостуването си на Миньор Перник

Подробно търсене

Боян Денчев
Перник,  
21.09.2025 17:06
Фратрия стигна до обрат с 3:2 като гост над Миньор Перник в мач от деветия кръг на Втора лига, с което футболистите на Алексей Савинов се изкачиха на върха в класирането с актив от 24 точки. "Жълто-черните" поведоха с 2:0 през първото полувреме, но след почивката гостите стигна до успех само в рамките на десет минути. 

Футболистите на Миньор водени от Ангел Червенков записа първа загуба от 3 август. В 20-ата минута Виктор Василев даде аванс на перничани. След 180 секунди отново той не остави шансове на Игор Мостовей за 2:0. 

В 54-ата минута Илиян Капитанов намали изоставането на Фратрия от дузпа. Последваха минутите на резервата Ксавело Дривентак, който се разписа на два пъти. В края нидерландецът можеше да запише и хеттрик, но пропусна дузпа.



Мачове от деветия кръг във Втора лига:

Миньор Перник - Фратрия Варна – 2:3

във вторник:
ЦСКА II - Етър Велико Търново

от събота:
Беласица - Пирин                             0:3
Спартак Плевен - Марек                       2:0
Вихрен Сандански - Хебър Пазарджик           3:2
Янтра Габрово - Лудогорец II                 1:0
Локомотив Горна Оряховица - Спортист Своге   1:0
Дунав Русе - Черноморец Бургас               2:0

Севлиево - почива

 временно класиране:
 1. Фратрия (Варна)              9    8   0   1    21:7    24 точки      
 2. Дунав (Русе)                 8    7   1   0    17:3    22
 3. Янтра 2019 (Габрово)         9    6   3   0    12:4    21
 4. Вихрен (Сандански)           9    6   1   2    13:9    19
 5. Локомотив (Горна Оряховица)  9    4   2   3     8:7    14 
 6. Пирин (Благоевград)          8    4   1   3    14:10   13
 7. Миньор (Перник)              9    3   4   2    13:10   13
 8. Черноморец 1919 (Бургас)     8    2   4   2     9:9    10
 9. Хебър 1918 (Пазарджик)       8    2   3   3    12:13    9
10. Спартак (Плевен)             9    2   2   5     8:14    8  
11. ЦСКА II (София)              8    2   2   4     9:12    8
12. Етър (Велико Търново)        7    1   4   2     2:4     7
13. Спортист 2009 (Своге)        8    1   3   4     6:10    6
14. Севлиево (Севлиево)          8    1   3   4     5:10    6
15. Марек (Дупница)              8    1   3   4     4:9     6                      
16. Лудогорец II (Разград)       9    1   1   7     7:18    4   
17. Беласица (Петрич)            8    0   3   5     3:14    3

