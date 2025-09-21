Фратрия стигна до обрат при гостуването си на Миньор Перник

Фратрия стигна до обрат с 3:2 като гост над Миньор Перник в мач от деветия кръг на Втора лига, с което футболистите на Алексей Савинов се изкачиха на върха в класирането с актив от 24 точки. "Жълто-черните" поведоха с 2:0 през първото полувреме, но след почивката гостите стигна до успех само в рамките на десет минути.

Футболистите на Миньор водени от Ангел Червенков записа първа загуба от 3 август. В 20-ата минута Виктор Василев даде аванс на перничани. След 180 секунди отново той не остави шансове на Игор Мостовей за 2:0.

В 54-ата минута Илиян Капитанов намали изоставането на Фратрия от дузпа. Последваха минутите на резервата Ксавело Дривентак, който се разписа на два пъти. В края нидерландецът можеше да запише и хеттрик, но пропусна дузпа.





Мачове от деветия кръг във Втора лига: Миньор Перник - Фратрия Варна – 2:3 във вторник: ЦСКА II - Етър Велико Търново от събота: Беласица - Пирин 0:3 Спартак Плевен - Марек 2:0 Вихрен Сандански - Хебър Пазарджик 3:2 Янтра Габрово - Лудогорец II 1:0 Локомотив Горна Оряховица - Спортист Своге 1:0 Дунав Русе - Черноморец Бургас 2:0 Севлиево - почива временно класиране: 1. Фратрия (Варна) 9 8 0 1 21:7 24 точки 2. Дунав (Русе) 8 7 1 0 17:3 22 3. Янтра 2019 (Габрово) 9 6 3 0 12:4 21 4. Вихрен (Сандански) 9 6 1 2 13:9 19 5. Локомотив (Горна Оряховица) 9 4 2 3 8:7 14 6. Пирин (Благоевград) 8 4 1 3 14:10 13 7. Миньор (Перник) 9 3 4 2 13:10 13 8. Черноморец 1919 (Бургас) 8 2 4 2 9:9 10 9. Хебър 1918 (Пазарджик) 8 2 3 3 12:13 9 10. Спартак (Плевен) 9 2 2 5 8:14 8 11. ЦСКА II (София) 8 2 2 4 9:12 8 12. Етър (Велико Търново) 7 1 4 2 2:4 7 13. Спортист 2009 (Своге) 8 1 3 4 6:10 6 14. Севлиево (Севлиево) 8 1 3 4 5:10 6 15. Марек (Дупница) 8 1 3 4 4:9 6 16. Лудогорец II (Разград) 9 1 1 7 7:18 4 17. Беласица (Петрич) 8 0 3 5 3:14 3