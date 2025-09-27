Янтра се наложи при домакинството си на Миньор и оглави класирането във Втора лига

Тимът на Янтра победи Миньор с 1:0 като домакин в двубой от десетия кръг на футболната Втора лига и излезе начело във временното класиране с равен брой точки - 24 с досегашния лидер Фратрия, който обаче е с един мач по-малко.

Успехът бе общо седми за отбора от Габрово от началото на сезона, а Янтра все още няма поражение в шапионата.

Миньор допусна втора поредна загуба и заема седмо място в подреждането с 13 точки.

Първенство на България по футбол, мачове от 10-ия кръг на Mr Bit Втора лига:

Спортист (Своге) - Спартак (Плевен) - 1:1

Янтра (Габрово) - Миньор (Перник) - 1:0

Черноморец (Бургас) - Беласица (Петрич) - 0:0

Севлиево - Локомотив (Горна Оряховица) - 1:1

в неделя:

Марек (Дупница) - ЦСКА II (София)

Етър (Велико Търново) - Вихрен (Сандански)

в понеделник:

Лудогорец II (Разград) - Пирин (Благоевград)

Хебър (Пазарджик) - Дунав (Русе)

Фратрия (Бенковски) - почива

временно класиране: 1. Янтра 2019 (Габрово) 10 7 3 0 13:4 24 точки 2. Фратрия (Варна) 9 8 0 1 21:7 24 3. Дунав (Русе) 8 7 1 0 17:3 22 4. Вихрен (Сандански) 9 6 1 2 13:9 19 5. Локомотив (Горна Оряховица) 10 4 3 3 9:8 15 6. Пирин (Благоевград) 8 4 1 3 14:10 13 7. Миньор (Перник) 10 3 4 3 13:11 13 8. ЦСКА II (София) 9 3 2 4 13:13 11 9. Черноморец 1919 (Бургас) 9 2 5 2 9:9 11 10. Хебър 1918 (Пазарджик) 8 2 3 3 12:13 9 11. Спартак (Плевен) 10 2 3 5 9:15 9 12. Спортист 2009 (Своге) 9 1 4 4 7:11 7 13. Севлиево (Севлиево) 9 1 4 4 6:11 7 14. Етър (Велико Търново) 8 1 4 3 3:8 7 15. Марек (Дупница) 8 1 3 4 4:9 6 16. Лудогорец II (Разград) 9 1 1 7 7:18 4 17. Беласица (Петрич) 9 0 4 5 3:14 4