Подробно търсене

Янтра се наложи при домакинството си на Миньор и оглави класирането във Втора лига

Кремена Младенова
Янтра се наложи при домакинството си на Миньор и оглави класирането във Втора лига
Янтра се наложи при домакинството си на Миньор и оглави класирането във Втора лига
снимка: Кореспондент на БТА в Габрово Радослав Първанов (архив)
Габрово,  
27.09.2025 18:59
 (БТА)

Тимът на Янтра победи Миньор с 1:0 като домакин в двубой от десетия кръг на футболната Втора лига и излезе начело във временното класиране с равен брой точки - 24 с досегашния лидер Фратрия, който обаче е с един мач по-малко.

Успехът бе общо седми за отбора от Габрово от началото на сезона, а Янтра все още няма поражение в шапионата.

Миньор допусна втора поредна загуба и заема седмо място в подреждането с 13 точки.

Първенство на България по футбол, мачове от 10-ия кръг на Mr Bit Втора лига:

Спортист (Своге) - Спартак (Плевен) - 1:1
Янтра (Габрово) - Миньор (Перник) - 1:0
Черноморец (Бургас) - Беласица (Петрич) - 0:0
Севлиево - Локомотив (Горна Оряховица) - 1:1

в неделя:
Марек (Дупница) - ЦСКА II (София)
Етър (Велико Търново) - Вихрен (Сандански)

в понеделник:
Лудогорец II (Разград) - Пирин (Благоевград)
Хебър (Пазарджик) - Дунав (Русе)

Фратрия (Бенковски) - почива

временно класиране:
 1. Янтра 2019 (Габрово)        10    7   3   0    13:4    24 точки
 2. Фратрия (Варна)              9    8   0   1    21:7    24    
 3. Дунав (Русе)                 8    7   1   0    17:3    22
 4. Вихрен (Сандански)           9    6   1   2    13:9    19
 5. Локомотив (Горна Оряховица) 10    4   3   3     9:8    15
 6. Пирин (Благоевград)          8    4   1   3    14:10   13
 7. Миньор (Перник)             10    3   4   3    13:11   13
 8. ЦСКА II (София)              9    3   2   4    13:13   11
 9. Черноморец 1919 (Бургас)     9    2   5   2     9:9    11
10. Хебър 1918 (Пазарджик)       8    2   3   3    12:13    9
11. Спартак (Плевен)            10    2   3   5     9:15    9  
12. Спортист 2009 (Своге)        9    1   4   4     7:11    7
13. Севлиево (Севлиево)          9    1   4   4     6:11    7
14. Етър (Велико Търново)        8    1   4   3     3:8     7
15. Марек (Дупница)              8    1   3   4     4:9     6                      
16. Лудогорец II (Разград)       9    1   1   7     7:18    4   
17. Беласица (Петрич)            9    0   4   5     3:14    4

/КМ/

Свързани новини

26.09.2025 12:41

Лудогорец ще започне защитата на трофея в турнира за купата на България по футбол срещу победителя от двойката между ФК Ловеч и Черноморец (Бургас)

Лудогорец ще започне защитата на трофея в турнира за купата на България по футбол срещу победителя от двойката от последния квалификационен кръг на състезанието между ФК Ловеч и Черноморец (Бургас).

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 19:22 на 27.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация