Дунав разпространи позиция за съдийството на мача срещу Черноморец след наказанието на рефера Стилян Колев

Футболен клуб Дунав разпространи позиция във връзка със съдийството по време на срещата с Черноморец (Бургас) в Русе. Двубоят от деветия кръг на Втора лига завърши 2:0 за домакините, които са на второто място във временното класиране.

По-рано днес Съдийската комисия (СК) към Българския футболен съюз (БФС) взе решение да спре правата на главния рефер на срещата Стилян Колев за неопределен период от време, „заради незадоволително представяне на двубоя“.

„Чувстваме, че се създава изключително опасен прецедент, с който рискуваме правото да се присъжда на този, който умее да огласява най-силно своето недоволство, дори когато то не почива на никакви реални факти и аргументи. Също така оставаме с впечатлението, че върви съвсем целенасочена публична кампания по сплашване на съдиите, така че те да не смеят да отсъждат каквито и да било ситуации в наша полза, продиктувани от реалните събития на терена“, се посочва в позицията на Дунав.

От футболния клуб са публикували на официалната си страница във фейсбук снимки и видео със ситуациите, към които бургаския тим е имал претенции.

„Главният съдия показа точно два картона на играчи на Черноморец – в 10-ата и 14-ата минута. И двете ситуации считаме, че са христоматиен пример за нарушение на правило 12 на футболната игра за спиране на обещаващи атаки. И в двете ситуации няма опит за игра с топката и се повалят наши футболисти, влизащи на скорост по посока противниковата врата. Особено второто нарушение бе извършено с похват сякаш копиран от боен спорт“, заявяват от щаба на „драконите“.

Те определят ситуацията за дузпата, след която Дунав повежда в резултата като „изключително ясна и безспорна“.

„Както на видеото, така и снимките се вижда, че играчът на Черноморец Христо Митев съвсем умишлено фаулира футболиста на Дунав Камен Хаджиев, отново без никакво намерение да играе с топката. Смятаме, че също така вторият жълт картон е обоснован, тъй като това не е ситуация, в която може да се приложат смекчаващи обстоятелства като липса на умисъл, обикновена несръчност и т.н.“, отбелязват още от Дунав.

Според русенския клуб в конкретната ситуация играчът на Черноморец няма никакво намерение да противодейства по чист начин и извършва тенденциозно и умишлено нарушение, с което основателно получава официално предупреждение. То се оказва и второ за него в мача, след което е изгонен. „Обръщаме внимание на СК да изследва внимателно и контекста на предишните изяви на въпросния футболист и склонността му да акумулира предупреждения в поредица мачове”, отчитат още „драконите“.

По отношение на момента с претенции за засада на Ибрахим Кейта при попадението, с което беше открит резултата в мача, от Дунав отбелязват, че „всичко се вижда кристално от предоставените видео материали от клуба“. Според русенци тази ситуация дори не може да се определи като „спорна“ или „тънка“.

За сметка на това от Дунав коментират, че биха могли да имат претенции към работата на съдиите за това, че в 35-ата минута футболистът на Черноморец с номер 29 Калоян Кръстев удря в главата Димитър Тодоров при борба за висока топла. Това доведе до принудителна смяна, а русенският бранител бе откаран в болница с фрактура в носа. За това нарушение не е показан жълт картон. Коментира се и ситуация, при която за нарушение на защитника на Дунав Акила Монтейро в централната част на терена е показан жълт картон.

„Като обобщение на всичко казано досега, се надяваме Съдийската комисия да вземе предвид реалните факти и обстоятелства около срещата“, посочват още от русенския клуб.