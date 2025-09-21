Важна победа срещу отбор, който ни затрудни много, каза за БТА Георги Чиликов след успеха на Дунав над Черноморец (Бургас)

Подробно търсене

Кореспондент на БТА в Русе Андрей Кючуков
Снимка: Кореспондент на БТА в Русе Андрей Кючуков
21.09.2025 11:51
Взехме важна победа срещу отбор, който ни затрудни много дори и с 10 души. Това каза за БТА старши треньорът на Дунав Георги Чиликов след успеха на неговия тим с 2:0 срещу Черноморец (Бургас) в Русе. 

Ибрахим Кейта откри резултата в 31-ата минута, след като довкара спасената първоначално от противниковия вратар Димитър Тодоров дузпа на Радослав Апостолов. Преди това Христо Митев от бургаския отбор получи червен картон. 

Денислав Минчев направи 2:0 в 87-ата минута. 

"Очаквах труден мач и така се получи. Поздравявам Черноморец - най-добрият отбор, който е идвал тук. Ние имахме прекалено много брак за нашето ниво. През второто полувреме имахме три - четири чисти ситуации, с които трябваше да стане 2:0 много по-рано. Оттам те създадоха положения, с които можеха да ни изравнят. Това е недопустимо, но във футбола го има. Все пак постигнахме много важна победа срещу тежък съперник. Поздравления и за двата отбора", каза още за БТА Георги Чиликов. 

След този мач Дунав поведе в класирането на Втора лига с актив от 22 точки, с една повече от тимовете на Фратрия (Варна), който гостува днес на Миньор (Перник), и Янтра (Габрово). 

