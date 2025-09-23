Подробно търсене

Гордостта на школите са създадените играчи, а не трофеите, заяви директорът на "Развитие на Детско-юношески футбол" към БФС Лъчезар Димов

Ивайло Георгиев
Гордостта на школите са създадените играчи, а не трофеите, заяви директорът на "Развитие на Детско-юношески футбол" към БФС Лъчезар Димов
Гордостта на школите са създадените играчи, а не трофеите, заяви директорът на "Развитие на Детско-юношески футбол" към БФС Лъчезар Димов
Лъчезар Димов / Снимка: Христо Касабов/БТА (ВЯ)
София,  
23.09.2025 16:42
 (БТА)

Гордостта на школите са създадените играчи, а не трофеите, заяви директорът на направление "Развитие на Детско-юношески футбол" към Българския футболен съюз (БФС) Лъчезар Димов в подкаста на централата "Да поговорим за футбол"

"Би било уникално да влезеш в дадена академия и да видиш серия портрети на играчи, създадени от тази школа. Това е крайният резултат", заяви Димов. 

"Титлата отпреди 2 години при юношите никой не я помни, тя е страхотна като успех, подобрява имиджа на школата, прави клуба по-изкушаващ за другите футболисти. Имаме школи, които създават постоянно таланти, представете си един музей с портрети на тези футболисти. Това би било наистина мотивиращо като състезател да влезеш и да видиш безброй имена, които са сбъднали своята мечта да бъдат професионални футболисти", продължи той.

В подкаста Димов разказва и за своя път – от щаба на Йоахим Льов в германския национален отбор до предложението от БФС и решението му да се завърне в България. Специалистът говори подробно за промените в детско-юношеския футбол, някои от които вече дават резултат, ролята на родителя, тази на треньора и методите, които той трябва да използва, за да задържа фокуса на младите в свят, изпълнен с толкова предизвикателства. Не бе подмината и темата за големите таланти, които не успяват да се реализират, за Елитните групи, проведените изследвания при 15-годишните и предстоящата премиера на едно ново четиво, чийто път тръгва именно от "Дома на футбола" в "Бояна". 

/ГК/

23.09.2025 15:00

Ангел Ангелов заменя Георги Игнатов като член на Съдийската комисия към Българския футболен съюз

Български футболен съюз уведомява за извършена промяна в състава на Съдийската комисия към БФС.  Георги Игнатов освобождава поста член на СК към БФС, а да заеме неговото място е определен бившият международен съдия Ангел Ангелов.
23.09.2025 15:00

Президентът на БФС Георги Иванов и изпълнителният директор Андрей Петров бяха специални гости на откриването на инициативата "Спортен панаир"

Президентът на Българския футболен съюз (БФС) Георги Иванов и изпълнителният директор Андрей Петров бяха сред специалните гости, които уважиха церемонията по откриването на "Спортен панаир" – инициативата, организирана от Министерството на младежта

