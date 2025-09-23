Гордостта на школите са създадените играчи, а не трофеите, заяви директорът на "Развитие на Детско-юношески футбол" към БФС Лъчезар Димов

Гордостта на школите са създадените играчи, а не трофеите, заяви директорът на направление "Развитие на Детско-юношески футбол" към Българския футболен съюз (БФС) Лъчезар Димов в подкаста на централата "Да поговорим за футбол".

"Би било уникално да влезеш в дадена академия и да видиш серия портрети на играчи, създадени от тази школа. Това е крайният резултат", заяви Димов.

"Титлата отпреди 2 години при юношите никой не я помни, тя е страхотна като успех, подобрява имиджа на школата, прави клуба по-изкушаващ за другите футболисти. Имаме школи, които създават постоянно таланти, представете си един музей с портрети на тези футболисти. Това би било наистина мотивиращо като състезател да влезеш и да видиш безброй имена, които са сбъднали своята мечта да бъдат професионални футболисти", продължи той.

В подкаста Димов разказва и за своя път – от щаба на Йоахим Льов в германския национален отбор до предложението от БФС и решението му да се завърне в България. Специалистът говори подробно за промените в детско-юношеския футбол, някои от които вече дават резултат, ролята на родителя, тази на треньора и методите, които той трябва да използва, за да задържа фокуса на младите в свят, изпълнен с толкова предизвикателства. Не бе подмината и темата за големите таланти, които не успяват да се реализират, за Елитните групи, проведените изследвания при 15-годишните и предстоящата премиера на едно ново четиво, чийто път тръгва именно от "Дома на футбола" в "Бояна".