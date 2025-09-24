Прокуратурата е започнала разследване за случая със залагания на мачове от футболисти, някои от тях са го правили и на мачове на собствените си отбори

Подробно търсене

София,  
24.09.2025 12:39
Прокуратурата се е самосезирала за случая със залагания на мачове от футболисти в българското първенство и е дала ход на собствено разследване, съобщи заместник изпълнителният директор на Българския футболен съюз (БФС) Добрин Гьонов след заседание на Изпълкома

Насрочената за днес пресконференция – съвместна с Националната агенция за приходите (НАП) и Главна дирекция "Национална полиция" (ГДНП), за нерегламентирани залагания на спортни състезания от български футболисти, бе отложена тази сутрин именно заради възникването на новия казус

Добрин Гьонов уточни, че става въпрос за ново разследване, тъй като освен че има футболисти, залагали нерегламентирано на мачове, някои от тях са го правили на двубои на собствените си отбори. Информацията от НАП и ГДНП е достигнала до прокуратурата и тя се е самосезирала. Това означава, че за някои футболисти може да има две наказания - 10 хиляди лева за залози на мачове и допълнително след проверката на прокуратурата.  

Президентът на БФС Георги Иванов заяви, че доскоро санкцията от футболната централа е била глоба от 5 хиляди лева и спиране на правата за шест месеца. Тя е заменена с глоба в размер на 10 хиляди лева. 

