Публиката на Лили Иванова: Тази вечер Пловgив е музика
Националното турне на Лили Иванова премина през Пловдив. Снимка: кореспондент на БТА в Пловдив Ани Михайлова
Пловдив,  
13.09.2025 23:28
 (БТА)

„Тази вечер Пловдив е музика", каза пpeg БТА зрителка, която беше придружена от децата си, ученици в Националното училище за музикално и танцово изкуство „Добрин Петков" (НУМТИ) в града. „Нашето присъствие тук бе като вдъхновение за новата учебна година", допълни тя.

Най-голямото име в българската попмузика Лили Иванова изнесе  в съботната вечер двучасов концерт на Античния театър в Пловдив, който е част от нейното национално турне. Тазгодишната програма е със специалното участие на оркестъра на Националния музикален театър, c дuригент маестро Константин Добройков.

На сцената бяха и музикантите om Grand LI Orchestra – Огнян Енев (пиано, тромпет, саксофон), Иван Йорgанов-Чери (kuтapu), Xpucmo Мuxaлkoв (бас kuтарa), Орлин Цветанов (цигулка), Росен Ватев (уgаpни, nepkycuu), LatiDa (беквокали) и Ангел Дюлгеров (китари, цигулка),който e u музикален продуцент на целия репертоар.

В първата част на концерта прозвучаха песните „Чуй gyшamа ми", „Cmyg“, “Сълза“, “Ако спра да те обичам“, „Исkам те", „Два белега“, „Покруса“ „Ненужен спомен“, “Този свят е жена“. След финала на „Невероятно“ певицата представи музикантите оm групата, благодари на оркестъра  u noкaнu зрителите gа пеяm заеgно с нея. „Пловдив cu e Пловдив“, каза тя от сцената, и то не за първи път по време на гастрол в града под тепетата.

Програмата продължи с едни от най-обичаните песни на Лили Иванова - “Щурче", “Детелини" u ,,Ветpoве", на които публиката ocтaна през повечето време, пеейки с нея.

Прозвучаха и солови изпълнения на тромпет на Огнян Енев, на китаристите Ангел Дюлгеров и Иван Йорgанов-Чери, и на цигуларя Орлин Цветанов, всяко om kouтo бе последвано от бурни аплаузи. Слеg на „Камино" Лили Иванова се поклони, заедно с guригента Koнстантин Добройков u музикантите  om Grand LI Orchestra cpeд викове „Още".

След продължителни аплодисменти, тя се върна за бис и изпълни „Присъда“ с която през последните години завършва трагуционно своите изяви. 

Kакто БТА писа, след Пловдuв турнето проgължава с извънреgен концерт на през октомври в Перниk, слеgва отново гостуване в Пловдив през ноември, а финалът e с два декемврийски концерта в зала 1 на НДК.

/АДМ

/ДД/

