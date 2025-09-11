Подробно търсене

Примата на българската музика Лили Иванова направи жест към пловдивските дейци на културата

Кореспондент на БТА в Пловдив Ани Михайлова
Като жест към Пловдив и местните дейци на културата, фондация „Лили Иванова“ e предоставила билети на няколко културни институции в града за предстоящия концерт на 13 септември в Античния театър. Снимка: Община Пловдив
Пловдив,  
11.09.2025 18:10
 (БТА)

Фондация „Лили Иванова“ e предоставила билети на няколко културни институции в Пловдив за предстоящия си концерт на 13 септември на Античния театър като жест към града и местните дейци на културата, съобщиха от общинската администрация.

По думите им безплатни билети са получили Регионалният исторически музей, Регионалният етнографски музей, Регионалният природонаучен музей, Регионалният археологически музей, Народната библиотека “Иван Вазов”, Градската художествена галерия, Пловдивското певческо дружество „Ангел Букорещлиев“, музикалната школа „Арт Войс Център“ и пловдивски читалищни дейци.

Предстоящия концерт на Лили Иванова ще е със специалното участие на оркестъра на Националния музикален театър „Стефан Македонски" с диригент маестро Константин Добройков. Музикален продуцент е Ангел Дюлгеров – китарист, композитор, автор на текстове и аранжор.

Община Пловдив изказва дълбока благодарност към фондация „Лили Иванова“ за успешното партньорство и за жеста на внимание и подкрепа към дейците на културата, се казва в съобщението.

