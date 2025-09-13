Лили Иванова изнася концерт от националното си турне тази вечер в Пловдив

Националното турне на Лили Иванова преминава през Пловдив и тази вечер певицата излиза на сцената на Античния театър в града.

Предстоящия концерт ще е със специалното участие на оркестъра на Националния музикален театър „Стефан Македонски" с диригент маестро Константин Добройков. Музикален продуцент е Ангел Дюлгеров – китарист, композитор, автор на текстове и аранжор.

Тазгодишното национално турне на Лили Иванова започна на 14 февруари в софийския клуб Joy Station. След това тя изнесе концерт на 19 май в Народния театър „Иван Вазов“, на 13 юли в Летния театър във Варна ,на 15 юли в Летния театър в Бургас. След Пловдив, турнето продължава с извънреден концерт на 11 октомври в Перник, а финалът е на 12 и 13 декември в зала 1 на НДК в София.

Както БТА писа, Лили Иванова ще изнесе още един концерт в Пловдив на 15 ноември в зала „С.И.Л.А.“.