БК Левски Люлин София, БК ВИАС София и БСК Пазарджик се класираха за полуфиналите на Държавното първенство по бадминтон за смесени отбори

Съставите на БК Левски Люлин София, БК ВИАС София и БСК Пазарджик се класираха за полуфиналите на Държавното първенство по бадминтон за мъже и жени за смесени отбори за Купа "Проф. д-р Пюзант Касабян", което се провежда в зала "Европа" в София.

Последният полуфиналист ще се реши след мача между СКБ Русе и Виктори БК София, който ще се играе утре от 9.30 часа. Полуфиналите ще започнат в 12.00 часа в неделния ден.

БК Левски Люлин София, БК ВИАС София и БСК Пазарджик постигнаха по три победи в днешните срещи и продължават напред в надпреварата, в която се включиха 18 тима.

За тима на Левски-Люлин две победи от два мача записа старши треньорът на националния отбор и най-титулувана българска състезателка в този спорт Петя Неделчева-Хранова.

За ВИАС играха националите Илиян Стойнов и Христомира Поповска, за Виктори Иван Русев, за БСК Пазарджик Гергана Павлова, за Атлетит Първомай Цветина Попиванова, Станимир Терзиев, Георги Рупцов, Стилиян Нановски и други.