Ива Кръстева
Виктори БК София спечели титлата на Държавното първенство по бадминтон за смесени отбори в София
снимка: Никола Узунов/БТА (архив)
София,  
14.09.2025 18:53
 (БТА)

Виктори БК София спечели титлата на на Държавното първенство по бадминтон за мъже и жени за смесени отбори за Купа "Проф. д-р Пюзант Касабян", което се проведе в зала "Европа" в София.

Отборът победи на полуфиналите БК Левски Люлин София с 3:0, а на финала надделя над БСК Пазарджик с 3:1. Във втория полуфинал БСК Пазарджик се наложи срещу БК ВИАС София с 3:2.

Тимът на Виктори БК София е в състав Иван Русев, Стилиян Макарски, Евгени Панев, Калояна Налбантова, Ивон Вуткова, Лили Радева, Красимир Тодоров, Емилия Гроздева, Мартин Хлебарски, Андрей Марков, Истилиян Борисов, Нора Такова.

Калояна Налбантова спечели една победа днес, а във втората си среща победи служебно след отказ на съперничката й.

На второ място в крайното класиране на първенството е БСК Пазарджик, а на трето са БК Левски Люлин София и БК ВИАС София. В надпреварата участваха 18 тима.

/ИК/

