Подробно търсене

Два финала за България на международния турнир по бадминтон в Белгия

Ива Кръстева
Два финала за България на международния турнир по бадминтон в Белгия
Два финала за България на международния турнир по бадминтон в Белгия
Стефани Стоева и Габриела Стоева, снимка: БТА
Льовен, Белгия,  
12.09.2025 22:54
 (БТА)

Стефани Стоева, Габриела Стоева и Калояна Налбантова достигнаха до финалите съответно на двойки жени и на единично жени на международния турнир по бадминтон в Льовен (Белгия).

Сестрите, които са поставени под номер 1, постигнаха трети пореден успех в надпреварата и елиминираха на полуфиналите номер 3 Бенгису Ерчетин и Назлъджан Инджъ (Турция) с 21:11, 21:14 за 33 минути.

Срещата беше равностойна само до средата на първия гейм, след което българките доминираха изцяло на корта.

За титлата утре Стефани Стоева и Габриела Стоева, пети от Олимпийските игри в Париж 2024 и от Световното първенство в Париж 2025, ще играят с победителките от двубоя между Наташа Антонисен и Амалия Сесил Кудск (Дания) и номер 2 Киара Торънс и Джули Макферсън (Шотландия).

Втората в схемата на единично Калояна Налбантова записа четвърта победа. На полуфиналите тя се наложи над Ранитхма Ляанедж (Шри Ланка) с 21:16, 21:13 за 34 минути и достигна първи финал от турнир "International Challenge" в кариерата си.

В спора за златното отличие 19-годишната българка излиза утре срещу Юй Вей Пън (Тайван). 

/ИК/

Свързани новини

12.09.2025 14:47

Стефани Стоева, Габриела Стоева и Калояна Налбантова си осигуриха медали от международния турнир по бадминтон в Белгия

Втората в схемата на единично Калояна Налбантова постигна трети успех. На четвъртфиналите тя се наложи лесно над Анна Сиес Риберг (Дания) с 21:11, 21:5 за 26 минути.
11.09.2025 22:32

Стефани Стоева, Габриела Стоева, Калояна Налбантова и още две българки се класираха за четвъртфиналите на турнир по бадминтон в Белгия

Втората в схемата на единично Калояна Налбантова постигна две победи днес. Първо тя се наложи над Петра Майкснерова (Чехия) с 21:16, 21:13 за 39 минути, след което преодоля и квалификантката Уляна Волская (Полша) с 21:7, 21:11 за 26 минути.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 23:29 на 12.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация