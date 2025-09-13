В Павликени 42 семейства отпразнуваха заедно златните си сватби след 50 години съвместен живот. Под звуците на Менделсон двойките повториха брачните си клетви, казаха си заветното „Да!“ с обещание да бъдат ръка за ръка до края на дните и преподписаха брачни свидетелства, след което си обещаха още дълги години заедно.

Кметът на Павликени Емануил Манолов лично поздрави семействата. Той каза, че днес не се чества просто една 50-годишнина от тези бракове, а десетилетия на споделени радости, предизвикателства, успехи и трудности, през които съпрузите са преминали заедно. Това е една от първите инициативи, които започнахме с моите колеги преди 13 години, припомни Манолов и определи това събитие като най-хубавото и най-романтичното в културния календар на Общината. Това е празник на обичта, подкрепата и доверието, каза кметът и добави, че тези семейства са прекрасен пример за по-младите хора.

Водещ на церемонията беше главният експерт в Дирекция „Култура и образование“ в Община Павликени Мария Петкова.