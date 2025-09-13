Мениджърът на Нюкасъл Еди Хау засипа с похвали Ник Волтемаде, който донесе първата победа на тима в дебютния си мач

Мениджърът на Нюкасъл Еди Хау засипа с похвали Ник Волтемаде, след като германският нападател се разписа при дебюта си и осигури домакинската победа с 1:0 над Уулвърхямптън. По ирония на съдбата, това е и първата победа на "свраките" през сезона.

Волтемаде дойде, за да замести Александър Исак, който премина в Ливърпул с рекорден трансфер за футбола във Великобритания.

Снажният германски нападател се разписа в 29-ата минута, забивайки топката с остър удар с глава след центриране на Джейкъб Мърфи. Така беше сложен край на серията от три поредни срещи без победа на тима на Хау и духът на стадион "Сейнт Джеймсис Парк" вече е малко по-приповдигнат.

"Страхотно е да видя как Ник бележи гол при дебюта си за нашия отбор! Той беше много силен на терена, изключително съм доволен. Тактически бързо разбра какво искаме от него. Но за него е промяна да играе в Англия и в края на мача имаше мускулни крампи. Но си вкара гола блестящо", обясни Еди Хау пред микрофона на Би Би Си.

И докато Волтемаде вече е на гребена на вълната, друго ново попълнение все още чака своя първи мач. Това е крилото Йоан Уиса, който обаче е контузил коляното си по време на мач за националния отбор на ДР Конго по-рано през седмицата.

Но Волтемаде изглеждаше, че се вписва безпроблемно в съществуващата вече атака на Нюкасъл, като комбинираше добре с Харви Барнс и Джейкъб Мърфи от фланговете срещу Уулвс. При това положение Хау беше попитан дали Уиса и Волтемаде ще играят заедно, тъй като синхрон с другите крила се вижда.

"Това е възможност, която ще разгледаме. Не знам дали искаме да променяме тактическата рамка прекалено много, но никога не изключвам нищо“, допълни треньорът.

Нюкасъл, окрилен от първата си победа за сезона, ще бъде домакин на Барселона в първия си мач от Шампионската лига в четвъртък, който пък вероятно ще бъде без голямата си звезда Ламин Ямал, получил възпаление на срамната кост.