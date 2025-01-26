Всички шампиони при мъжете от Откритото първенство на Австралия по тенис: 1905 - Родни Хийт (Австралия) 1906 - Тони Уилдинг (Нова Зеландия) 1907 - Хорас Райс (Австралия) 1908 - Фред Александър (САЩ) 1909 - Тони Уилдинг (Нова Зеландия) 1910 - Родни Хийт (Австралия) 1911 - Норман Брукс (Австралия) 1912 - Джеймс Парк (Великобритания) 1913 - Ърни Паркър (Австралия) 1914 - Артър О'Хара Ууд (Австралия) 1915 - Франсис Лоу (Великобритания) 1919 - Алджърнън Кингскоут (Великобритания) 1920 - Пат О'Хара Ууд (Австралия) 1921 - Райс Джемъл (Австралия) 1922 - Пат О'Хара Ууд (Австралия) 1923 - Пат О'Хара Ууд (Австралия) 1924 - Джеймс Андерсън (Австралия) 1925 - Джеймс Андерсън (Австралия) 1926 - Джон Хоукс (Австралия) 1927 - Джерълд Патерсън (Австралия) 1928 - Жан Боротра (Франция) 1929 - Джон Грегъри (Великобритания) 1930 - Едгар Муун (Австралия) 1931 - Джак Кроуфорд (Австралия) 1932 - Джак Кроуфорд (Австралия) 1933 - Джак Кроуфорд (Австралия) 1934 - Фред Пери (Великобритания) 1935 - Джак Кроуфорд (Австралия) 1936 - Ейдриън Куист (Австралия) 1937 - Вивиън Макграт (Австралия) 1938 - Доналд Бъдж (САЩ) 1939 - Джон Бромич (Австралия) 1940 - Ейдриън Куист (Австралия) 1946 - Джон Бромич (Австралия) 1947 - Дини Пайлс (Австралия) 1948 - Ейдриън Куист (Австралия) 1949 - Франк Седжман (Австралия) 1950 - Франк Седжман (Австралия) 1951 - Ричард Савит (САЩ) 1952 - Кен Макгрегър (Австралия) 1953 - Кен Розуол (Австралия) 1954 - Мървин Роуз (Австралия) 1955 - Кен Розуол (Австралия) 1956 - Лю Хоуд (Австралия) 1957 - Ашли Купър (Австралия) 1958 - Ашли Купър (Австралия) 1959 - Алекс Олмедо (САЩ) 1960 - Ред Лейвър (Австралия) 1961 - Рой Емерсън (Австралия) 1962 - Ред Лейвър (Австралия) 1963 - Рой Емерсън (Австралия) 1964 - Рой Емерсън (Австралия) 1965 - Рой Емерсън (Австралия) 1966 - Рой Емерсън (Австралия) 1967 - Рой Емерсън (Австралия) 1968 - Бил Боури (Австралия) 1969 - Род Лейвър (Австралия) 1970 - Артър Аш (САЩ) 1971 - Кен Розуол (Австралия) 1972 - Кен Розуол (Австралия) 1973 - Джон Нюкъм (Австралия) 1974 - Джими Конърс (САЩ) 1975 - Джон Нюкъм (Австралия) 1976 - Марк Едмъндсън (Австралия) 1977 (януари) - Роско Танер (САЩ) 1977 (декември) - Витас Герулаитис (САЩ) 1978 - Гийермо Виляс (Аржентина) 1979 - Гийермо Виляс (Аржентина) 1980 - Брайън Тичър (САЩ) 1981 - Йохан Крийк (Южна Африка) 1982 - Йохан Крийк (Южна Африка) 1983 - Матс Виландер (Швеция) 1984 - Матс Виландер (Швеция) 1985 - Стефан Едберг (Швеция) 1987 - Стефан Едберг (Швеция) 1988 - Матс Виландер (Швеция) 1989 - Иван Лендъл (Чехословакия) 1990 - Иван Лендъл (Чехословакия) 1991 - Борис Бекер (Германия) 1992 - Джим Къриър (САЩ) 1993 - Джим Къриър (САЩ) 1994 - Пийт Сампрас (САЩ) 1995 - Андре Агаси (САЩ) 1996 - Борис Бекер (Германия) 1997 - Пийт Сампрас (САЩ) 1998 - Петър Корда (Чехия) 1999 - Евгений Кафелников (Русия) 2000 - Андре Агаси (САЩ) 2001 - Андре Агаси (САЩ) 2002 - Томас Йохансон (Швеция) 2003 - Андре Агаси (САЩ) 2004 - Роджър Федерер (Швейцария) 2005 - Марат Сафин (Русия) 2006 - Роджър Федерер (Швейцария) 2007 - Роджър Федерер (Швейцария) 2008 - Новак Джокович (Сърбия) 2009 - Рафаел Надал (Испания) 2010 - Роджър Федерер (Швейцария) 2011 - Новак Джокович (Сърбия) 2012 - Новак Джокович (Сърбия) 2013 - Новак Джокович (Сърбия) 2014 - Станислас Вавринка (Швейцария) 2015 - Новак Джокович (Сърбия) 2016 - Новак Джокович (Сърбия) 2017 - Роджър Федерер (Швейцария) 2018 - Роджър Федерер (Швейцария) 2019 - Новак Джокович (Сърбия) 2020 - Новак Джокович (Сърбия) 2021 - Новак Джокович (Сърбия) 2022 - Рафаел Надал (Испания) 2023 - Новак Джокович (Сърбия) 2024 - Яник Синер (Италия) 2025 - Яник Синер (Италия)