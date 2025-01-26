Подробно търсене

Всички шампиони при мъжете от Откритото първенство на Австралия по тенис

Боян Денчев
Всички шампиони при мъжете от Откритото първенство на Австралия по тенис
Всички шампиони при мъжете от Откритото първенство на Австралия по тенис
снимка: АР
Мелбърн,  
26.01.2025 14:16
 (БТА) 
Всички шампиони при мъжете от Откритото първенство на Австралия по тенис:

1905 - Родни Хийт (Австралия)
1906 - Тони Уилдинг (Нова Зеландия)
1907 - Хорас Райс (Австралия)
1908 - Фред Александър (САЩ)
1909 - Тони Уилдинг (Нова Зеландия)
1910 - Родни Хийт (Австралия)
1911 - Норман Брукс (Австралия)
1912 - Джеймс Парк (Великобритания)
1913 - Ърни Паркър (Австралия)
1914 - Артър О'Хара Ууд (Австралия)
1915 - Франсис Лоу (Великобритания)
1919 - Алджърнън Кингскоут (Великобритания)
1920 - Пат О'Хара Ууд (Австралия)
1921 - Райс Джемъл (Австралия)
1922 - Пат О'Хара Ууд (Австралия)
1923 - Пат О'Хара Ууд (Австралия)
1924 - Джеймс Андерсън (Австралия)
1925 - Джеймс Андерсън (Австралия)
1926 - Джон Хоукс (Австралия)
1927 - Джерълд Патерсън (Австралия)
1928 - Жан Боротра (Франция)
1929 - Джон Грегъри (Великобритания)
1930 - Едгар Муун (Австралия)
1931 - Джак Кроуфорд (Австралия)
1932 - Джак Кроуфорд (Австралия)
1933 - Джак Кроуфорд (Австралия)
1934 - Фред Пери (Великобритания)
1935 - Джак Кроуфорд (Австралия)
1936 - Ейдриън Куист (Австралия)
1937 - Вивиън Макграт (Австралия)
1938 - Доналд Бъдж (САЩ)
1939 - Джон Бромич (Австралия)
1940 - Ейдриън Куист (Австралия)
1946 - Джон Бромич (Австралия)
1947 - Дини Пайлс (Австралия)
1948 - Ейдриън Куист (Австралия)
1949 - Франк Седжман (Австралия)
1950 - Франк Седжман (Австралия)
1951 - Ричард Савит (САЩ)
1952 - Кен Макгрегър (Австралия)
1953 - Кен Розуол (Австралия)
1954 - Мървин Роуз (Австралия)
1955 - Кен Розуол (Австралия)
1956 - Лю Хоуд (Австралия)
1957 - Ашли Купър (Австралия)
1958 - Ашли Купър (Австралия)
1959 - Алекс Олмедо (САЩ)
1960 - Ред Лейвър (Австралия)
1961 - Рой Емерсън (Австралия)
1962 - Ред Лейвър (Австралия)
1963 - Рой Емерсън (Австралия)
1964 - Рой Емерсън (Австралия)
1965 - Рой Емерсън (Австралия)
1966 - Рой Емерсън (Австралия)
1967 - Рой Емерсън (Австралия)
1968 - Бил Боури (Австралия)
1969 - Род Лейвър (Австралия)
1970 - Артър Аш (САЩ)
1971 - Кен Розуол (Австралия)
1972 - Кен Розуол (Австралия)
1973 - Джон Нюкъм (Австралия)
1974 - Джими Конърс (САЩ)
1975 - Джон Нюкъм (Австралия)
1976 - Марк Едмъндсън (Австралия)
1977 (януари) - Роско Танер (САЩ)
1977 (декември) - Витас Герулаитис (САЩ)
1978 - Гийермо Виляс (Аржентина)
1979 - Гийермо Виляс (Аржентина)
1980 - Брайън Тичър (САЩ)
1981 - Йохан Крийк (Южна Африка)
1982 - Йохан Крийк (Южна Африка)
1983 - Матс Виландер (Швеция)
1984 - Матс Виландер (Швеция)
1985 - Стефан Едберг (Швеция)
1987 - Стефан Едберг (Швеция)
1988 - Матс Виландер (Швеция)
1989 - Иван Лендъл (Чехословакия)
1990 - Иван Лендъл (Чехословакия)
1991 - Борис Бекер (Германия)
1992 - Джим Къриър (САЩ)
1993 - Джим Къриър (САЩ)
1994 - Пийт Сампрас (САЩ)
1995 - Андре Агаси (САЩ)
1996 - Борис Бекер (Германия)
1997 - Пийт Сампрас (САЩ)
1998 - Петър Корда (Чехия)
1999 - Евгений Кафелников (Русия)
2000 - Андре Агаси (САЩ)
2001 - Андре Агаси (САЩ)
2002 - Томас Йохансон (Швеция)
2003 - Андре Агаси (САЩ)
2004 - Роджър Федерер (Швейцария)
2005 - Марат Сафин (Русия)
2006 - Роджър Федерер (Швейцария)
2007 - Роджър Федерер (Швейцария)
2008 - Новак Джокович (Сърбия)
2009 - Рафаел Надал (Испания)
2010 - Роджър Федерер (Швейцария)
2011 - Новак Джокович (Сърбия)
2012 - Новак Джокович (Сърбия)
2013 - Новак Джокович (Сърбия)
2014 - Станислас Вавринка (Швейцария)
2015 - Новак Джокович (Сърбия)
2016 - Новак Джокович (Сърбия)
2017 - Роджър Федерер (Швейцария)
2018 - Роджър Федерер (Швейцария)
2019 - Новак Джокович (Сърбия)
2020 - Новак Джокович (Сърбия)
2021 - Новак Джокович (Сърбия)
2022 - Рафаел Надал (Испания)
2023 - Новак Джокович (Сърбия)
2024 - Яник Синер (Италия)
2025 - Яник Синер (Италия)

 

/БД/

news.modal.header

news.modal.text

Към 14:25 на 26.01.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация