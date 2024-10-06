РБ Лайпциг оглави класирането в Бундеслигата след победа над Хайденхайм

РБ Лайпциг спечели с 1:0 като гост срещу Хайденхайм и записа пета суха мрежа от шест мача в Бундеслигата.

С успеха Лайпциг оглави класирането с точка повече от досегашния лидер Байерн Мюнхен, който гостува на Айнтрахт Франкфурт по-късно днес.

Лоис Опенда вкара победния гол в 59-ата минута с удар от малък ъгъл.

В края на мача Опенда бе близо до втори гол, но уцели греда.

С успеха играчите на Лайпциг взеха реванш за загубата с 2:3 от Ювентус в средата на седмицата в Шампионска лига.

Първенство на Германия по футбол, срещи от шестия кръг на Бундеслигата: Хайденхайм - РБ Лайпциг - 0:1 по-късно днес: Айнтрахт Франкфурт - Байерн Мюнхен Щутгарт - Хофенхайм от събота: Байер Леверкузен - Холщайн Кил - 2:2 Бохум - Волфсбург - 1:3 Унион Берлин - Борусия Дортмунд - 2:1 Вердер Бремен - Фрайбург - 0:1 Санкт Паули - Майнц 05 - 0:3 от петък: Аугсбург - Борусия Мьонхенгладбах - 2:1 временно класиране: 1. РБ Лайпциг 6 4 2 0 9:2 14 точки 2. Байерн Мюнхен 5 4 1 0 17:4 13 3. Айнтрахт 5 4 0 1 11:6 12 4. Фрайбург 6 4 0 2 9:7 12 5. Байер Леверкузен 6 3 2 1 16:12 11 6. Унион Берлин 6 3 2 1 6:4 11 7. Борусия Дортмунд 6 3 1 2 12:11 10 8. Хайденхайм 6 3 0 3 10:8 9 9. Щутгарт 5 2 2 1 14:10 8 10. Майнц 05 6 2 2 2 11:10 8 11. Вердер Бремен 6 2 2 2 8:12 8 12. Волфсбург 6 2 1 3 13:12 7 13. Аугсбург 6 2 1 3 9:15 7 14. Мьонхенгладбах 6 2 0 4 7:10 6 15. Санкт Паули 6 1 1 4 4:9 4 16. Хофенхайм 5 1 0 4 9:15 3 17. Холщайн Кил 6 0 2 4 9:19 2 18. Бохум 6 0 1 5 6:14 1