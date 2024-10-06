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РБ Лайпциг оглави класирането в Бундеслигата след победа над Хайденхайм

Мирослав Димитров
РБ Лайпциг оглави класирането в Бундеслигата след победа над Хайденхайм
РБ Лайпциг оглави класирането в Бундеслигата след победа над Хайденхайм
Harry Langer/dpa via AP
Берлин,  
06.10.2024 18:39
 (БТА)

РБ Лайпциг спечели с 1:0 като гост срещу Хайденхайм и записа пета суха мрежа от шест мача в Бундеслигата.

С успеха Лайпциг оглави класирането с точка повече от досегашния лидер Байерн Мюнхен, който гостува на Айнтрахт Франкфурт по-късно днес.

Лоис Опенда вкара победния гол в 59-ата минута с удар от малък ъгъл.

В края на мача Опенда бе близо до втори гол, но уцели греда.

С успеха играчите на Лайпциг взеха реванш за загубата с 2:3 от Ювентус в средата на седмицата в Шампионска лига.

Първенство на Германия по футбол, срещи от шестия кръг на Бундеслигата:

Хайденхайм - РБ Лайпциг          - 0:1

по-късно днес:
Айнтрахт Франкфурт - Байерн Мюнхен
Щутгарт - Хофенхайм

от събота:
Байер Леверкузен - Холщайн Кил  - 2:2
Бохум - Волфсбург               - 1:3
Унион Берлин - Борусия Дортмунд - 2:1
Вердер Бремен - Фрайбург        - 0:1
Санкт Паули - Майнц 05          - 0:3 

от петък:
Аугсбург - Борусия Мьонхенгладбах - 2:1

    временно класиране:
  1. РБ Лайпциг       6  4  2  0   9:2   14 точки
  2. Байерн Мюнхен    5  4  1  0  17:4   13 
  3. Айнтрахт         5  4  0  1  11:6   12
  4. Фрайбург         6  4  0  2   9:7   12
  5. Байер Леверкузен 6  3  2  1  16:12  11
  6. Унион Берлин     6  3  2  1   6:4   11
  7. Борусия Дортмунд 6  3  1  2  12:11  10
  8. Хайденхайм       6  3  0  3  10:8    9
  9. Щутгарт          5  2  2  1  14:10   8
 10. Майнц 05         6  2  2  2  11:10   8
 11. Вердер Бремен    6  2  2  2   8:12   8
 12. Волфсбург        6  2  1  3  13:12   7
 13. Аугсбург         6  2  1  3   9:15   7
 14. Мьонхенгладбах   6  2  0  4   7:10   6
 15. Санкт Паули      6  1  1  4   4:9    4
 16. Хофенхайм        5  1  0  4   9:15   3
 17. Холщайн Кил      6  0  2  4   9:19   2
 18. Бохум            6  0  1  5   6:14   1

/МД/

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