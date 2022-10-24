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Ивайло Чочев остава лидер при голмайсторите в Първа лига след мачовете от 15-ия кръг

Кремена Младенова
Ивайло Чочев остава лидер при голмайсторите в Първа лига след мачовете от 15-ия кръг
Ивайло Чочев остава лидер при голмайсторите в Първа лига след мачовете от 15-ия кръг
снимка: ФК ЦСКА 1948
София,  
24.10.2022 22:04
 (БТА)

Лидери в класирането при голмайсторите след 15-ия кръг на Първа лига:

13 гола:
Ивайло Чочев (ЦСКА 1948)

7 гола:
Браян Морено (ЦСКА-София)
Абубакар Тунгара (Берое)
Антоан Бароан (Ботев Пловдив)
Бърнард Текпетей (Лудогорец)
Димитър Митков (Локомотив София)

6 гола:
Брайън Переа (Ботев Враца)
Бирсент Карагарен (Локомотив Пловдив)
Матиас Тисера (Лудогорец)
Маурисио Гарсес (ЦСКА-София)

5 гола: 
Дюкенс Назон (ЦСКА-София)

4 гола:
Елвис Ману (Ботев Пловдив)
Марин Петков (Левски)
Бабакар Дион (Локомотив Пловдив)
Каули Оливейра (Лудогорец)
Кирил Десподов (Лудогорец)
Георги Русев (ЦСКА 1948)
Евгений Сердюк (ЦСКА 1948, Черно море)
Симеон Александров (ЦСКА-София, Септември)

3 гола:
Филип Кръстев (Левски)
Илиян Стефанов (Левски)
Преслав Боруков (Локомотив Пловдив)
Илия Димитров (Локомотив София)
Красимир Милошев (Локомотив София)
Игор Тиаго (Лудогорец)
Кемело Нгуена (Славия)
Ангел Бастунов (ЦСКА 1948)
Закария Беншаа (Черно море)
Матиа Курьор (Черно море)
Стив Траоре (Берое)

/КМ/

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