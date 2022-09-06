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Спартак Плевен оглави класирането във Втора лига след победа над Монтана

Мирослав Димитров
Спартак Плевен оглави класирането във Втора лига след победа над Монтана
Спартак Плевен оглави класирането във Втора лига след победа над Монтана
Монтана,  
06.09.2022 20:26
 (БТА) 
Мачове от осмия кръг на Втора лига

В Симитли: Беласица (Петрич) - Миньор (Перник) - 1:0 (0:0)
голмайстор: 1:0 Аспарух Смилков 47

Монтана - Спартак (Плевен) - 0:2 (0:1)
голмайстори:  0:1 Васил Божинов 13, 0:2 Васил Шопов 74

от понеделник:
Лудогорец II - Созопол - 1:1 (0:0)
голмайстори: 1:0 Хюсеин Кельовлуев 64, 1:1 Венцислав Гюзелев 85

Витоша (Бистрица) - Струмска слава (Радомир) - 0:0 

Спортист (Своге) - ЦСКА 1948 II - 0:3 (0:2)
голмайстори: 0:1 Никола Борисов 17, 0:2 Валентин Йосков 30, 0:3 Валентин Йосков 75-дузпа

от неделя:
Ботев II (Пловдив) - Литекс - 0:1 (0:1)
голмайстор: 0:1 Никола Георгиев 22

Етър (Велико Търново) - Янтра (Габрово) - 1:0 (0:0)
голмайстор: 1:0 Живко Петков 55

от събота:
Добруджа (Добрич) - Марица (Пловдив) - 1:2 (1:1)
голмайстори: 1:0 Денислав Ангелов 15, 1:1 Валери Домовчийски 45, 1:2 Валери Домовчийски 79
Крумовград - Дунав (Русе) - 1:0 (0:0)
голмайстори: 1:0 Владислав Узунов 52

временно класиране
1. Спартак (Пл)     8   5   1   2   16:6  16 точки
2. Струмска слава   8   4   4   0   10:3  16 
3. Етър             8   4   4   0   10:5  16
4. Крумовград       8   4   2   2   9:7   14
5. ЦСКА 1948 II     8   3   4   1   10:6  13
6. Беласица         8   4   1   3   9:8   13
7. Марица           8   4   1   3   10:10 13
8. Монтана          8   3   3   2   9:8   12
9. Литекс           8   3   2   3   11:8  11
10. Добруджа        8   2   3   3   11:12  9
11. Спортист        8   2   3   3   7:12   9
12. Янтра           8   1   6   1   7:7    9
13. Миньор          8   2   3   3   11:8   9
14. Витоша          8   2   3   3   8:10   9
15. Дунав           8   2   2   4   9:11   8
16. Лудогорец II    8   2   2   4   7:13   8
17. Созопол         8   1   2   5   4:15   5
18. Ботев II (Пд)   8   0   2   6   2:11   2

/МД/

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