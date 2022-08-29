С обрат ЦСКА-София спечели срещу ЦСКА 1948

site.btaС обрат ЦСКА-София спечели срещу ЦСКА 1948
Първенство на България по футбол, мачове от осмия кръг на efbet Лига:
Черно море (Варна) - Лудогорец (Разград) - 2:3 (1:1)
голмайстори: 0:1 Кирил Десподов 2, 1:1 Закария Беншаа 45+2, 1:2 Матиас Тисера 48, 1:3 Бърнард Текпетей 66, 2:3 Евгений Сердюк 76-дузпа
ЦСКА-София - ЦСКА 1948 - 2:1 (0:0)
голмайстори: 0:1 Ангел Бастунов 52, 1:1 Иван Турицов 78-дузпа, 2:1 Брадли де Нойер
червен картон: Елитон (ЦСКА 1948)
от неделя:
Ботев (Враца) - Левски - 0:2 (0:1)
голмайстор: 0:1 Андриан Краев 30, 0:2 Илиян Стефанов 82
червени картони: Сантиаго Монтоя 42 (Ботев), Ноа Сонко Сундберг 88 (Левски)
Хебър (Пазарджик) - Пирин (Благоевград) - 0:0
от събота:
Локомотив 1929 (София) - Спартак (Варна) - 3:2 (2:1)
голмайстори: 1:0 Димитър Митков 26, 1:1 Румен Руменов 30, 2:1 Антонио Вутов 44, 2:2 Божидар Васев 51, 3:2 Димитър Митков 90+12 от дузпа
Арда (Кърджали) - Славия - 1:0 (0:0)
голмайстори: 1:0 Иван Тилев 90+3
от петък:
Берое (Стара Загора) - Локомотив (Пловдив) - 2:0 (0:0)
голмайстори: 1:0 Абубакар Тунгара 64, 2:0 Абубакар Тунгара 90+4
Ботев (Пловдив) - Септември (София) - 3:1 (1:0)
голмайстори: 1:0 Елвис Ману 26, 2:0 Антоан Бароан 74, 3:0 Виктор Генев 81, 3:1 Симеон Александров 84
/ГК/
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