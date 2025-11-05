Започва приемът на номинации за „Най-добър спортист на Сливен“ за 2025 година

Община Сливен започва събирането на номинации за традиционното ежегодно отличаване на най-добрите спортисти на града, съобщиха от общинския пресцентър. Клубове могат да подават своите предложения за десетте най-добри спортисти, най-добър треньор, най-добър отбор от колективните спортове, най-добър спортист с увреждания и за „Бъдеща звезда“ за 2025 г. в периода от 10 до 25 ноември включително.

В случаите, когато на даден състезател му предстои участие в шампионат след крайния срок, отборите трябва своевременно да уведомят комисията, за да може номинацията да бъде разгледана.

Регламентът за определяне на най-добрите спортисти беше обсъден на среща с представители на сливенските спортни клубове, на която присъстваха заместник-кметът Пепа Чиликова, председателят на спортната комисия към местния парламент Пламен Крумов и общинският експерт по спорта Силвия Никова. На срещата бяха излъчени и представители за експертната комисия, която ще разгледа и обобщи всички постъпили номинации.

Съгласно регламента, право да бъдат номинирани имат само спортисти от сливенски клубове, участвали в световни, европейски, балкански или републикански първенства.

По традиция треньор на годината ще бъде личният наставник на победителя в анкетата за най-добър спортист, а най-добрият отбор ще бъде определен сред колективните спортове с най-високи постижения през годината. Най-добрият състезател с увреждания ще бъде посочен от председателя на Спортния клуб за хора с увреждания „Сини камъни“ – Сливен.

В категорията „Бъдеща звезда“ спортните клубове могат да номинират състезатели до 16 години, спечелили първо място на държавен шампионат, както и призьори от международни първенства. При колективните спортове ще бъде отличена най-перспективната възрастова група от всеки клуб.

Тържествената церемония по награждаване на най-добрите спортисти на Сливен ще се състои на 15 декември.

Както БТА съобщи, през миналата година за пореден път спортист на годината в Сливен стана състезателят по вдигане на тежести Божидар Андреев.