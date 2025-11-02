Уулвърхямптън уволни мениджъра Витор Перейра след слабия старт на сезона във Висшата лига

Улвърхямптън уволни мениджъра Витор Перейра след катастрофалното начало на сезона във Висшата лига, което остави "вълците" без победа и на дъното в класирането, съобщава агенция Ройтерс.

Съдбата на португалския треньор беше предрешена след загубата с 0:3 от Фулъм в събота - резултат, който предизвика гняв сред пътуващите фенове, които насочиха гнева си както към Перейра, така и към китайските собственици на клуба.

Перейра беше подписал удължаване на договора си по-малко от два месеца по-рано.

"Витор и екипът му работиха неуморно за Уулвс и ни помогнаха да преминем през труден период миналия сезон, за което сме благодарни", каза изпълнителният директор на Уулвс Джеф Шъ в изявление.

"За съжаление, началото на този сезон беше разочарование и въпреки силното ни желание да дадем време и мачове на старши треньора, за да намери подобрение, стигнахме до точка, в която трябва да направим промяна", добави той.

Перейра става четвъртият мениджър от Висшата лига, който е уволнен този сезон, присъединявайки се към Нуно Еспирито Санто (Нотингам Форест), Греъм Потър (Уест Хям) и Анге Постекоглу (Форест).