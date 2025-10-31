Сливен отбелязва 135 години от рождението на маестро Мишо Тодоров с концерт и представяне на реставрирана негова цигулка

Концерт по повод 135 години от рождението на Мишо Тодоров, един от сливенските композитори, известен в цяла България, ще се състои тази вечер (31 октомври) в зала „Зора“ в Сливен.

Тодоров е популярен със своите аранжименти на Чинтуловите песни, както и с редица други композиции. Дълго време е бил диригент на сливенската опера и на симфоничния оркестър, но е по-известен като един от най-добрите педагози и пианисти, възпитаник на швейцарската школа, специализирал в Германия,“ разказа за БТА Минко Стефанов, председател на читалище „Зора“ и заместник-председател на Съюза на народните читалища.

Както БТА писа, събитието е организирано от Народно читалище „Зора - 1860“ и Община Сливен. На сцената, след близо половин век тишина, отново ще прозвучи цигулката на маестрото – реставрирана от българския лютиер Андриан Андреев, който е възстановил нейния автентичен облик и звучност. Инструментът се съхранява от 1976 г. в Регионалния исторически музей „Д-р Симеон Табаков“.

Минко Стефанов подчерта, че това е една от двете цигулки на маестрото, която е оцеляла. Тя ще бъде в ръцете на Кремена Оксенкруг, директор на Симфоничния оркестър – Сливен и възпитаник на музикалната школа, носеща името на Тодоров. „Това е невероятен факт, защото тази цигулка не е свирила десетилетия. Историята ѝ е интересна – тя е закупена в Швейцария през 20-те години на миналия век от италиански майстори, като още тогава маестрото е споделил, че инструментът е бил на около 100 години. Днес може би цигулката има вече над 200-годишна история. При реставрацията ѝ са открити части и механизми от още по-стари инструменти, което я прави изключително ценна. Тя има неповторимо звучене – такива цигулки отдавна не се произвеждат,“ допълни Стефанов.

Председателят на читалище „Зора“ посочи, че сливенската публика ще има уникалната възможност да чуе оригиналния звук на инструмента, а концертът ще бъде своеобразен мост между поколенията музиканти. „С това събитие по разнообразен и впечатляващ начин ще отбележим годишнината от рождението на Мишо Тодоров. Вярвам, че нашите съграждани ще запомнят тази дата, защото е важно да не забравяме кой е бил той – един от основателите на сливенската музикална школа. Неслучайно тя носи неговото име, а нейните възпитаници днес се изявяват на оперните и музикални сцени в Европа и по света. Мишо Тодоров ще остане част от националната музикална история не само на Сливен, но и на България,“ заяви председателят на читалище „Зора“.

Стефанов припомни, че музикалната школа „Мишо Тодоров“ е създадена преди 65 години лично от маестрото. В нея са преподавани класове по пиано, цигулка и китара, а в миналото – и по други инструменти. „Днес школата има над 100 деца, а през годините през нея са преминали повече от 5000 възпитаници. Не всички са станали професионални музиканти, но всички са получили достъп до музикалната култура и познания, които са повлияли за изграждането на тяхната личност. В това число влизат и школите по изкуства, балет, както и латиноамерикански танци, които дълго време бяха част от дейността на школата,“ разказа Стефанов.

Той изрази надежда, че цигулката на маестрото ще бъде използвана и при други значими поводи. „Инструментът ще се съхранява в музея, но за него трябва да се полагат специални грижи – контрол на влажността, проверка на състоянието на дървото, за да се предотвратят поражения от плесен или насекоми. Обмисляме да създадем традиция при определени годишнини цигулката да се използва за концертни цели. Радвам се, че Кремена Оксенкруг, като възпитаник на школата и продължител на традициите на Мишо Тодоров, ще има честта и удоволствието да свири на неговия инструмент,“ допълни той.

Минко Стефанов определи Мишо Тодоров като „съвременен възрожденски творец“, роден през 1890 г., чието творчество е белязано от духа на Възраждането. „Неговото дело е основополагащо за музикалната култура в Сливен и България. Той е оставил трайна следа в създаването на сливенската музикална школа и в развитието на нашия културен живот,“ каза Стефанов.

В юбилейния концерт ще участват още хор „Добри Чинтулов“ с диригент Георгиос Филаделфевс, както и възпитаници на музикалната школа „Мишо Тодоров“, които ще изпълнят част от композициите и аранжиментите на маестрото. Събитието ще бъде съпътствано от изложбата „Памет за Мишо Тодоров“ във фоайето на зала „Зора“. Входът е свободен.