В навечерието на Деня на народните будители Сливен ще отбележи 135 години от рождението на сливенския композитор Мишо Тодоров

В навечерието на Деня на народните будители – 1 ноември, Сливен ще отбележи 135 години от рождението на сливенския композитор, диригент, музикален педагог и общественик Мишо Тодоров, съобщиха от общинския пресцентър.

Народно читалище „Зора - 1860“ и Община Сливен организират тържествен концерт на 31 октомври от 18.30 часа в зала „Зора“. На сцената, след близо половин век тишина, отново ще прозвучи цигулката на маестрото, реставрирана от българския лютиер Андриан Андреев, който възстанови автентичния ѝ облик и звучност. Инструментът се съхраняваше от 1976 г. в Регионалния исторически музей „Д-р Симеон Табаков“.

Както БТА съобщи, на цигулката ще свири директорът на Симфоничен оркестър – Сливен Кремена Оксенкруг. В концерта ще участват хор „Добри Чинтулов“ с диригент Георгиос Филаделфевс, както и възпитаници на музикалната школа „Мишо Тодоров“, които ще изпълнят част от композициите и аранжиментите на маестрото.

Събитието ще бъде съпътствано от изложба „Памет за Мишо Тодоров“ във фоайето на зала „Зора“. Входът е свободен.